نماینده مجلس: تا زمانی که آمریکا اقدامات اعتمادساز انجام ندهد، تفاهم و مذاکره معنا ندارد
ابراهیم عزیزی، رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفتوگو در صداوسیما گفت آمریکا از اوایل هفته دوم جنگ از طریق عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، درخواست آتشبس و مذاکره داده بود.
او افزود تا زمانی که آمریکا پنج اقدام «اعتمادساز» انجام ندهد، «تفاهم و مذاکره» معنایی ندارد.
به گفته عزیزی، این اقدامات شامل «پایان جنگ در همه جبههها بهویژه لبنان، رفع محاصره دریایی آمریکا، تردد کشتیهای غیرنظامی از تنگه هرمز با ترتیبات ایران، تعلیق ۳۰ یا ۶۰ روزه تحریمهای نفتی و آزادسازی پولهای بلوکهشده» است.
ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، اعلام کرد که این کشور در گفتوگوها با ایالات متحده برای گسترش تولید سامانههای دفاع موشکی پیشرفت چندانی نداشته و در حال همکاری با اروپا برای حل این مساله است.
زلنسکی، دوشنبه چهارم خرداد در یک پیام ویدیویی گفت: «متاسفانه، مدتهاست که هیچ پیشرفتی با آمریکا در مورد گسترش تولید سامانههای ضدبالستیک حاصل نشده است. به همین دلیل تلاش میکنیم تولید سامانههای ضد موشک بالستیک خودمان را در اروپا و به اندازه کافی تسریع کنیم.»
زلنسکی گفت اوکراین همچنان با ایالات متحده درباره نحوه کمک به کییف در تماس است و رهبری آمریکا در این حمایتها حیاتی است.او از امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، برای نقشی که در توسعه این سامانهها ایفا کرده است، تشکر کرد و گفت اروپا در تامین مالی برای خرید سلاحها نقش اساسی دارد.
رییسجمهوری اوکراین گفت: «اروپا از نظر مالی به ما کمک میکند، اما رهبری ایالات متحده نیز بهشدت لازم است. امروز بسیار، بسیار مهم است که این را بگوییم.»
او همچنین گفت ابتکارات دیپلماتیک تحت رهبری آمریکا برای حرکت به سمت یک توافق در جنگ بیش از چهار ساله میان اوکراین و روسیه متوقف شده، زیرا تمرکز بیشتری بر جنگ با ایران وجود دارد.
زلنسکی هفته گذشته گفته بود که انتظار دارد پیشنهادهای جدید آمریکا درباره نحوه پیشبرد مذاکرات ارائه شود.
تلاشهای میانجیگری آمریکا تاکنون نتوانسته به پایان جنگ منجر شود. هر دو طرف یکدیگر را به تشدید درگیری متهم میکنند و اوکراین قصد دارد نیروهای بیشتری به مناطق شمالی اعزام کند تا با آنچه برنامه روسیه برای یک حمله جدید میداند مقابله کند.
ادامه درگیریها
همزمان با این اظهارات، وزارت خارجه روسیه اعلام کرد سرگئی لاوروف، وزیر خارجه این کشور دوشنبه به مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، اطلاع داده است که مسکو تصمیم دارد به اهدافی در کییف که با ارتش اوکراین مرتبط هستند، حمله کند.
در بیانیه منتشرشده در وبسایت این وزارتخانه آمده است که لاوروف در تماس تلفنی با روبیو گفت این اقدام در واکنش به «ادامه حملات تروریستی رژیم کییف علیه غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی در خاک روسیه» انجام میشود.
در این بیانیه همچنین آمده که نیروهای مسلح روسیه «حملات سیستماتیک به تاسیساتی را در کییف آغاز میکنند که برای نیازهای نیروهای مسلح اوکراین استفاده میشوند، همچنین مراکزی که تصمیمهای مربوطه در آنها گرفته میشود.»
پیشتر آندری سیبیها، وزیر خارجه اوکراین، در واکنش به تهدیدهای مسکو درباره حملات به کییف، گفت متحدان اوکراین نباید در برابر «باجخواهی روسیه» تسلیم شوند.
سیبیها دوشنبه به خبرنگاران گفت: «در حال حاضر با شرکای خود در حال گفتوگو هستیم که نیازی نیست در برابر این باجخواهی روسیه تسلیم شد.»
باشگاه آث میلان پس از ناکامی در راهیابی به لیگ قهرمانان اروپا، ماسیمیلیانو آلگری، سرمربی و همچنین ایگلی تاره، مدیر ورزشی خود را اخراج کرد. این باشگاه پرافتخار و بحرانزده در وبسایتش اعلام کرد، جورجو فورلانی، مدیرعامل و جفری مونکادا، مدیر فنی نیز باید از سمت خود کنار بروند.
میلان در هفته پایانی فصل، پس از شکست خانگی ۲ بر ۱ برابر کالیاری، از رتبههای سهمیه لیگ قهرمانان سقوط کرد و در نهایت در جایگاه پنجم قرار گرفت.
در بیانیه باشگاه آمده است: «شکست ناامیدکننده دیشب این فصل را به یک ناکامی آشکار تبدیل کرد. اکنون زمان تغییرات و بازسازماندهی عمیق در بخش ورزشی باشگاه فرا رسیده است.»
این دومین جدایی آلگری از میلان است. او در دوره نخست حضورش بین سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ هدایت روسونری را بر عهده داشت و در سال ۲۰۱۱ قهرمان سریآ شد.
او برای فصل ۲۶–۲۰۲۵ به میلان بازگشت و در ۴۲ مسابقه به طور میانگین ۱.۸۱ امتیاز کسب کرد.
تاره نیز که در دهه ۱۹۹۰ بهعنوان بازیکن حرفهای از جمله برای فورتونا دوسلدورف و کایزرسلاترن بازی کرده بود، تنها از تابستان گذشته سمت مدیر ورزشی میلان را بر عهده گرفته بود.