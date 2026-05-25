شرکت پایانهها و مخازن پتروشیمی ماهشهر در پی اعتراضات صنفی، قرارداد ۸ کارگر را لغو کرد
مدیریت شرکت پایانهها و مخازن پتروشیمی ماهشهر در پی اعتراضات روزهای اخیر کارگران این مجموعه صنعتی ، قرارداد کار هشت نفر از آنها را لغو کرده است.
خبرگزاری ایلنا، متعلق به خانه کارگر جمهوری اسلامی، دلیل لغو قرارداد این هشت کارگر را در ارتباط با «شکایت ۴۸ کارگر قراردادی» شرکت پایانهها و مخازن پتروشیمی ماهشهر برای دریافت حقوق قانونی خود دانست.
ایلنا نوشت این گروه از پرسنل موفق شدند بخشی از مطالبات خود را از طریق مراجع قانونی دریافت کنند اما هشت نفر از این کارگران، که در جریان شکایتها فعال بودهاند، مورد تعلیق قرار گرفته و قراردادهای آنها برای آینده لغو شده است.
این در شرایطی است که به نوشته کانال پژواک کار ایران، متعلق به کنفدراسیون کار ایران-خارج از کشور، گروهی از کارگران قراردادی شرکت پایانهها و مخازن پتروشیمی ماهشهر روز سیام اردیبهشت با برگزاری تجمع اعتراضی، نسبت به کسر مزایا و کاهش دریافتیهای خود اعتراض کرده بودند.
کسر مزایا و پرداختیها از سوی مدیریت شرکت پس از طی مراحل قانونی و ورود پرونده به اجرای احکام دادگستری، و پرداخت مطالبات معوقه انجام شد.
در این ارتباط، مدیریت شرکت مبالغی را تحت عناوینی چون «بهرهوری»، «رفاهیات» و «مزایای مناسبتها» از فیشهای حقوقی کسر کرد و همچنین ۳۵ درصد از دستمزد فروردینماه را کاهش داد.