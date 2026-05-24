ترامپ یک‌شنبه سوم خرداد در شبکه اجتماعی تروث‌سوشال نوشت: «مذاکرات به شکلی منظم و سازنده در حال پیشرفت است و من به نمایندگان خود اطلاع داده‌ام که برای رسیدن به توافق عجله نکنند، زیرا زمان به نفع ماست.»

او با انتقاد از باراک اوباما و «افراد کاملا آماتور» دولت او، برجام را «یکی از بدترین» توافق‌های تاریخ آمریکا خواند و افزود مذاکرات کنونی کاخ سفید با جمهوری اسلامی «دقیقا برعکس آن» است.

ترامپ تاکید کرد محاصره دریایی بنادر جنوبی ایران تا زمان «دستیابی به توافق و تایید و امضای آن» همچنان برقرار خواهد بود.

در روزهای اخیر، گمانه‌زنی‌ها در خصوص احتمال دستیابی تهران و واشینگتن به توافقی برای پایان جنگ بالا گرفته است.

ترامپ شامگاه دوم خرداد پس از گفت‌وگو با رهبران منطقه تایید کرد تنها «نهایی‌سازی متن» توافق با تهران باقی مانده است.

این موضوع واکنش‌های گسترده‌ای را در میان افکار عمومی و چهره‌های سیاسی به همراه داشته است.

شهروندان در پیام‌های خود به ایران‌اینترنشنال، از احتمال توافق میان جمهوری اسلامی و آمریکا ابراز ناامیدی کردند و آن را «خیانت» در حق مردم ایران و «پایمال کردن خون» جاویدنامان انقلاب ملی دانستند.

شماری از سناتورهای ارشد حزب جمهوری‌خواه آمریکا نیز از مفاد گزارش‌شده از توافق احتمالی انتقاد کردند و هشدار دادند این توافق تمام دستاوردهای عملیات «خشم حماسی» را از بین می‌برد.

ترامپ: تهران باید بپذیرد که نمی‌تواند به سلاح هسته‌ای دست یابد

رییس‌جمهوری ایالات متحده در ادامه پیام خود در تروث‌سوشال، با اشاره به مذاکرات جاری میان تهران و واشینگتن نوشت: «هر دو طرف باید وقت کافی بگذارند و این کار را درست انجام دهند. هیچ اشتباهی نباید رخ دهد.»

ترامپ اضافه کرد: «روابط ما با ایران در حال تبدیل شدن به رابطه‌ای حرفه‌ای‌تر و سازنده‌تر است. با این حال، آنها باید درک کنند که نمی‌توانند سلاح یا بمب هسته‌ای توسعه دهند یا به دست آورند.»

او همچنین از «حمایت و همکاری همه کشورهای خاورمیانه» قدردانی کرد و نوشت این رویکرد با پیوستن آن‌ها به پیمان ابراهیم تقویت خواهد شد.

ترامپ ادامه داد: «چه بسا شاید جمهوری اسلامی نیز بخواهد [به پیمان ابراهیم] بپیوندد.»

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، سوم خرداد تصویری از خود و ترامپ در شبکه ایکس منتشر کرد که روی آن نوشته شده: «ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت.»

یک منبع اسرائیلی سوم خرداد به رویترز گفت ترامپ به‌روشنی به نتانیاهو اعلام کرده که در مذاکرات، بر خواسته همیشگی خود مبنی بر برچیدن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و خروج تمام اورانیوم غنی‌شده از ایران پافشاری خواهد کرد.

او افزود ترامپ تاکید کرده که بدون تحقق این شروط، «توافق نهایی را امضا نخواهد کرد».

در سوی دیگر، یک منبع ارشد حکومت ایران در مصاحبه با رویترز تاکید کرد تهران با انتقال ذخایر اورانیوم با غنای بالا موافقت نکرده و پرونده هسته‌ای بخشی از تفاهم اولیه با واشینگتن نیست.

محسن رضایی، مشاور نظامی مجتبی خامنه‌ای، هم تهدید کرد در صورت حمله آمریکا به تنگه هرمز، جمهوری اسلامی «محاصره دریایی را می‌شکند و ممکن است از ان‌پی‌تی خارج شود».

تاکید نتانیاهو بر آزادی عمل اسرائیل در تمامی جبهه‌ها

رویترز سوم خرداد به نقل از یک منبع سیاسی اسرائیل گزارش داد نتانیاهو در تماس تلفنی شب گذشته خود با ترامپ تاکید کرده که اسرائیل «آزادی عمل خود را برای مقابله با تهدیدها در همه جبهه‌ها، از جمله لبنان، حفظ خواهد کرد».

او افزود ترامپ نیز در این گفت‌وگو، موضع نتانیاهو را مورد تایید قرار داده و از آن حمایت کرده است.

ترامپ پیش‌تر گفت‌وگوی تلفنی خود با نخست‌وزیر اسرائیل را «خوب» ارزیابی کرده بود.

بنی گانتس، سیاستمدار برجسته اسرائیلی و وزیر پیشین دفاع این کشور، سوم خرداد هشدار داد توقف درگیری‌ها در لبنان به‌عنوان بخشی از توافق با جمهوری اسلامی، «اشتباهی راهبردی» خواهد بود که اسرائیل سال‌ها هزینه آن را خواهد پرداخت.

اول خرداد، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، اعلام کرده بود خاتمه جنگ در همه جبهه‌ها، از جمله لبنان، وضعیت تنگه هرمز و محاصره دریایی آمریکا، از محورهای اصلی گفت‌وگوهای حکومت ایران و ایالات متحده به شمار می‌روند.