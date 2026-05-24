اورسولا فون در لاین، رییس کمیسیون اروپا، از پیشرفت مذاکرات میان آمریکا و جمهوری اسلامی به سوی توافق استقبال کرد و گفت بازگشایی تنگه هرمز اهمیت دارد.

فون در لاین افزود اروپا با شرکای بین‌المللی برای بهره‌گیری از این فرصت و دستیابی به راه‌حلی دیپلماتیک و پایدار درباره وضعیت جمهوری اسلامی همکاری خواهد کرد.

او تاکید کرد: «به توافقی نیاز داریم که واقعا به کاهش تنش‌ها منجر شود، تنگه هرمز را بازگشایی کند و آزادی کامل کشتیرانی را بدون دریافت عوارض و بدون محدودیت تضمین کند.»

رییس کمیسیون اروپا همچنین گفت جمهوری اسلامی باید اقدامات بی‌ثبات‌کننده در منطقه، چه به‌صورت مستقیم و چه از طریق نیروهای نیابتی، و نیز حملات مکرر و بی‌دلیل به همسایگانش را متوقف کند.