نیویورکپست: مجتبی خامنهای با کنار گذاشتن اورانیوم بسیار غنیشده «موافقت اصولی» کرده است
نیویورکپست گزارش داد که مذاکرهکنندگان آمریکایی معتقدند که مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، طرح کلی یک توافق صلح را تایید کرده که بر اساس آن حکومت ایران «در اصل» با کنار گذاشتن اورانیوم بسیار غنیشده خود موافقت خواهد کرد.
بر اساس گزارش این نشریه، این توافق که میتواند تنگه هرمز را پس از سه ماه جنگ برای عبور آزاد کشتیها دوباره باز کند، ممکن است هنوز چند روز تا تصویب نهایی توسط مذاکرهکنندگان ایرانی فاصله داشته باشد، زیرا دو طرف بر سر نحوه نگارش آن اختلاف دارند.
یک مقام ارشد دولت ترامپ به این رسانه گفت: «آنها در ازای رفع محاصره از سوی ما، تنگه را باز خواهند کرد و اصولا با کنار گذاشتن اورانیوم بسیار غنیشده موافقت خواهند کرد، اما بعد سؤال این است که دقیقا چگونه این کار انجام شود.»
این مقام افزود: «ما احساس میکنیم نسبتا مطمئن هستیم که رهبر جمهوری اسلامی، چارچوب کلی را تایید کرده است.»