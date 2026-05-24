خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، به نقل از یک منبع مطلع گزارش داد در تفاهم‌نامه احتمالی میان جمهوری اسلامی و آمریکا، هیچ اشاره‌ای به تعیین «پروتکل آمریکایی» برای کشتی‌های ایرانی نشده و گزارش‌های منتشرشده درباره بازرسی یا کنترل کشتی‌های ایران «کذب» است.

این منبع گفت بر اساس مفاد تفاهم‌نامه، جمهوری اسلامی ظرف ۳۰ روز وضعیت تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز را از نظر امکان عبور، به تعداد پیش از جنگ بازمی‌گرداند و آمریکا نیز موظف است در همین بازه زمانی محاصره دریایی را به‌طور کامل رفع کند.

به گفته این منبع، تفاهم‌نامه هنوز به دلیل آنچه «کارشکنی‌های آمریکا» در برخی بندها، از جمله آزادسازی اموال جمهوری اسلامی، خوانده شده، نهایی نشده است.

او همچنین تاکید کرد جمهوری اسلامی «هیچ اجازه‌ای» به آمریکا برای بازرسی یا کنترل کشتی‌های ایرانی نداده و نخواهد داد.