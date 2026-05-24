کاظم غریبآبادی، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت در دیدار با بد بوسعیدی، وزیر خارجه عمان پیام شفاهی عباس عراقچی را منتقل کرده است.
معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی نوشت که پیام عراقچی در چارچوب «گفتوگوهای جاری جمهوری اسلامی و آمریکا که از طریق میانجیگری پاکستان در حال انجام است و تلاشهای صورتگرفته برای موفقیت این مذاکرات» بوده است.
خبرگزاری عمان اعلام کرد که مقامهای این کشور و جمهوری اسلامی در نشستی درباره اصول حاکم بر آزادی ناوبری در تنگه هرمز، مطابق با قوانین بینالمللی، گفتوگو کردند.
به گزارش اکسیوس، یک مقام ارشد آمریکایی در گفتوگو با خبرنگاران اعلام کرد که کاخ سفید انتظار ندارد توافق برای پایان جنگ با جمهوری اسلامی یکشنبه نهایی شود و معتقد است تایید آن از سوی رهبران جمهوری اسلامی، از جمله مجتبی خامنهای، ممکن است چند روز زمان ببرد.
این مقام گفت با وجود خوشبینی مقامهای آمریکایی به دستیابی به توافق در روزهای آینده، مذاکرات هنوز نهایی نشده و همچنان احتمال شکست آن وجود دارد.
به گفته این مقام، این توافق میتواند از تشدید جنگ جلوگیری کرده و فشار بر بازار جهانی نفت را کاهش دهد، اما هنوز مشخص نیست که آیا در نهایت به توافقی پایدار، شامل خواستههای هستهای ترامپ، منجر خواهد شد یا خیر.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، مذاکرات تهران و واشینگتن را «سازنده» خواند و در عین حال تاکید کرد عجلهای برای دستیابی به توافق وجود ندارد.
او با انتقاد از باراک اوباما و «افراد کاملا آماتور» دولت او، برجام را «یکی از بدترین» توافقهای تاریخ آمریکا خواند و افزود مذاکرات کنونی کاخ سفید با جمهوری اسلامی «دقیقا برعکس آن» است.
در روزهای اخیر، گمانهزنیها در خصوص احتمال دستیابی تهران و واشینگتن به توافقی برای پایان جنگ بالا گرفته است.
ترامپ شامگاه دوم خرداد پس از گفتوگو با رهبران منطقه تایید کرد تنها «نهاییسازی متن» توافق با تهران باقی مانده است.
این موضوع واکنشهای گستردهای را در میان افکار عمومی و چهرههای سیاسی به همراه داشته است.
شهروندان در پیامهای خود به ایراناینترنشنال، از احتمال توافق میان جمهوری اسلامی و آمریکا ابراز ناامیدی کردند و آن را «خیانت» در حق مردم ایران و «پایمال کردن خون» جاویدنامان انقلاب ملی دانستند.
شماری از سناتورهای ارشد حزب جمهوریخواه آمریکا نیز از مفاد گزارششده از توافق احتمالی انتقاد کردند و هشدار دادند این توافق تمام دستاوردهای عملیات «خشم حماسی» را از بین میبرد.
ترامپ: تهران باید بپذیرد که نمیتواند به سلاح هستهای دست یابد
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، سوم خرداد تصویری از خود و ترامپ در شبکه ایکس منتشر کرد که روی آن نوشته شده: «ایران هرگز به سلاح هستهای دست نخواهد یافت.»
یک منبع اسرائیلی سوم خرداد به رویترز گفت ترامپ بهروشنی به نتانیاهو اعلام کرده که در مذاکرات، بر خواسته همیشگی خود مبنی بر برچیدن برنامه هستهای جمهوری اسلامی و خروج تمام اورانیوم غنیشده از ایران پافشاری خواهد کرد.
او افزود ترامپ تاکید کرده که بدون تحقق این شروط، «توافق نهایی را امضا نخواهد کرد».
در سوی دیگر، یک منبع ارشد حکومت ایران در مصاحبه با رویترز تاکید کرد تهران با انتقال ذخایر اورانیوم با غنای بالا موافقت نکرده و پرونده هستهای بخشی از تفاهم اولیه با واشینگتن نیست.
محسن رضایی، مشاور نظامی مجتبی خامنهای، هم تهدید کرد در صورت حمله آمریکا به تنگه هرمز، جمهوری اسلامی «محاصره دریایی را میشکند و ممکن است از انپیتی خارج شود».
تاکید نتانیاهو بر آزادی عمل اسرائیل در تمامی جبههها
رویترز سوم خرداد به نقل از یک منبع سیاسی اسرائیل گزارش داد نتانیاهو در تماس تلفنی شب گذشته خود با ترامپ تاکید کرده که اسرائیل «آزادی عمل خود را برای مقابله با تهدیدها در همه جبههها، از جمله لبنان، حفظ خواهد کرد».
او افزود ترامپ نیز در این گفتوگو، موضع نتانیاهو را مورد تایید قرار داده و از آن حمایت کرده است.
ترامپ پیشتر گفتوگوی تلفنی خود با نخستوزیر اسرائیل را «خوب» ارزیابی کرده بود.
بنی گانتس، سیاستمدار برجسته اسرائیلی و وزیر پیشین دفاع این کشور، سوم خرداد هشدار داد توقف درگیریها در لبنان بهعنوان بخشی از توافق با جمهوری اسلامی، «اشتباهی راهبردی» خواهد بود که اسرائیل سالها هزینه آن را خواهد پرداخت.
اول خرداد، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، اعلام کرده بود خاتمه جنگ در همه جبههها، از جمله لبنان، وضعیت تنگه هرمز و محاصره دریایی آمریکا، از محورهای اصلی گفتوگوهای حکومت ایران و ایالات متحده به شمار میروند.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، اعلام کرد که او و دونالد ترامپ، رییسجمهور آمریکا، توافق کردند که «هرگونه توافق نهایی با ایران باید تهدید هستهای را از میان بردارد.»
نتانیاهو یکشنبه در شبکه اجتماعی ایکس درباره تماس تلفنیاش با ترامپ در شامگاه شنبه افزود: «این به معنای برچیدن تاسیسات غنیسازی هستهای ایران و خارج کردن مواد هستهای غنیشده آن از خاک ایران است.»
او نوشت: «رییسجمهور ترامپ همچنین بار دیگر حق اسرائیل برای دفاع از خود در برابر تهدیدها در همه جبههها، از جمله لبنان را مورد تایید قرار داد. شراکت میان ما و دو کشورمان، در میدان نبرد به اثبات رسیده و هرگز تا این اندازه قدرتمند نبوده است. سیاست من، همانند سیاست رییسجمهور ترامپ، بدون تغییر باقی مانده است: ایران به سلاح هستهای دست نخواهد یافت.»
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، یکشنبه در شبکه تروث سوشال اعلام کرد که به نمایندگان خود اطلاع داده که برای رسیدن به توافق با جمهوری اسلامی عجله نکنند.
ترامپ نوشت: «مذاکرات به شکلی منظم و سازنده در حال پیشرفت است، و من به نمایندگان خود اطلاع دادهام که برای رسیدن به توافق عجله نکنند، زیرا زمان به نفع ماست. محاصره تا زمانی که توافقی حاصل، تایید، و امضا شود، با تمام قدرت و به طور کامل برقرار خواهد ماند. هر دو طرف باید وقت کافی بگذارند و این کار را درست انجام دهند. هیچ اشتباهی نباید رخ دهد!»
او افزود: «روابط ما با ایران در حال تبدیل شدن به رابطهای بسیار حرفهایتر و سازندهتر است. با این حال، آنها باید درک کنند که نمیتوانند یک سلاح یا بمب هستهای توسعه دهند یا به دست آورند.»
رییسجمهور آمریکا ادامه داد: «مایلم تا این لحظه از همه کشورهای خاورمیانه بابت حمایت و همکاریشان تشکر کنم؛ حمایتی که با پیوستن آنها به کشورهای عضو توافقنامه تاریخی ابراهیم، بیش از پیش تقویت و تحکیم خواهد شد. و شاید جمهوری اسلامی ایران نیز بخواهد به آن بپیوندد!»