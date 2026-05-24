مهدی کوهیان، مدیر حقوقی خانه سینما، تایید کرد شماری از سینماگران به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شدهاند و در برخی احضاریهها، اتهام «همکاری با دولت متخاصم» مطرح شده است.
کوهیان در گفتوگو با ایسنا گفت این احضارها به هومن سیدی و سعید روستایی محدود نیست و تعدادی دیگر از هنرمندان نیز با چنین پروندههایی مواجه شدهاند.
او به سنگینی این اتهام اشاره کرد و گفت طرح عنوان «همکاری با دولت متخاصم» علیه هنرمندان میتواند به «تعمیق شکاف اجتماعی» و آسیب به «انسجام داخلی» منجر شود.
کوهیان همچنین گفت استفاده از چنین اتهام سنگینی برای «کوچکترین فعالیت حرفهای»، مصاحبه، نقدهای درونگفتمانی یا حتی «لغزشی نابخردانه»، ارزش و اعتبار آن را در سطح ملی و بینالمللی کاهش میدهد و به ضرر «امنیت واقعی کشور» است.
بسته شدن مسیرهای اصلی تجاری در تنگه هرمز، پای قایقهای تندرو و شناورهای باری ایرانی را به بندر خصب عمان باز کرده است. این بندر کوچک، در فاصله حدود ۳۵ کیلومتری ایران، حالا به یکی از راههای تهران برای دور زدن محاصره دریایی آمریکا تبدیل شده است.
انتقال کالا از امارات به بندر خصب و سپس به ایران، هزینه واردات را تا شش برابر افزایش داده است.
فایننشالتایمز گزارش داد سپاه پاسداران از شرکت تلسان، مستقر در راسالخیمه امارات متحده عربی، برای تهیه تجهیزات پیشرفته ارتباطات ماهوارهای ساخت چین برای برنامه پهپادی خود استفاده کرده است.
بر اساس این گزارش، این تجهیزات برای گروه صنعتی سامان تهیه شده که تحت تحریم قرار دارد.
فایننشالتایمز نوشت شرکت تلسان انتقال حدود دو تن تجهیزات آنتن ماهوارهای را از شانگهای به ایران، از مسیر بندر جبلعلی دبی، در اواخر سال ۲۰۲۵ هماهنگ کرده است.
این تجهیزات شامل یک آنتن ماهوارهای موتوردار ۴.۵ متری ساخت شرکت چینی استاروین بوده است.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، به نقل از «شنیدهها» از متن تفاهم احتمالی میان جمهوری اسلامی و آمریکا نوشت برخلاف گزارش یک رسانه آمریکایی، در این متن عبارتی درباره تمدید آتشبس به مدت ۶۰ روز وجود ندارد.
تسنیم نوشت تعبیر بهکاررفته در متن احتمالی، «اعلام پایان جنگ در همه جبههها از جمله لبنان» است.
بر اساس این گزارش، متن تفاهم هنوز نهایی نشده و در آن بازهای ۳۰ روزه برای پیگیری موضوع تنگه هرمز و محاصره دریایی و بازهای ۶۰ روزه برای مذاکرات هستهای در نظر گرفته شده است.
فایننشالتایمز گزارش داد مصر در اقدامی کمسابقه جنگندههایی را به امارات متحده عربی اعزام کرده؛ حرکتی که به نوشته این روزنامه، نشانه تلاش قاهره برای کاهش تنش با ابوظبی و پاسخ به نارضایتی امارات از حمایت ناکافی متحدان عرب در برابر حملات جمهوری اسلامی است.
بر اساس این گزارش، افشای این استقرار نظامی زمانی رخ داد که عبدالفتاح السیسی، رییسجمهوری مصر، در سفر اخیر خود به امارات در کنار محمد بن زاید آل نهیان از جنگندههای «رافال» مصری مستقر در این کشور بازدید کرد. سیسی در این دیدار گفت: «هر آنچه به امارات آسیب بزند، به مصر آسیب زده است.»
فایننشالتایمز نوشت قاهره جزئیاتی از این ماموریت نظامی منتشر نکرده، اما اعزام نیرو ظاهراً با هدف کاهش تنشها با امارات متحده عربی صورت گرفته؛ کشوری که پیشتر از دولتهای عربی به دلیل کمک نکردن کافی در دفاع مقابل حملات حکومت ایران انتقاد کرده بود.
امارات متحده عربی که هدف اصلی حملات تلافیجویانه جمهوری اسلامی در جریان جنگ بوده، طی سالهای اخیر نقش حیاتی در حمایت اقتصادی از مصر ایفا کرده است. این کشور در سال ۲۰۲۳ با یک سرمایهگذاری ۳۵ میلیارد دلاری، به تثبیت اقتصاد بحرانزده مصر کمک کرد و همچنین حوالههای مالی صدها هزار مصری شاغل در امارات متحده عربی، منبع مهم ارز خارجی برای قاهره محسوب میشود.
به نوشته فایننشالتایمز، در ابوظبی این برداشت شکل گرفته که جنگ اخیر نشان داد کدام متحدان در شرایط بحرانی قابل اتکا هستند. انور قرقاش، مشاور دیپلماتیک رییس امارات متحده عربی، در ماه مارس از کشورهایی که در برابر «تجاوز ایران» واکنش کافی نشان ندادند انتقاد کرده بود.
این روزنامه همچنین نوشت جنگ اخیر، شکافهای تازهای در میان کشورهای منطقه ایجاد کرده و ائتلافهای خاورمیانه را در حال بازتعریف قرار داده است. به باور برخی تحلیلگران، محور جدیدی میان عربستان سعودی، مصر، ترکیه و پاکستان در حال شکلگیری است؛ کشورهایی که نسبت به نقش اسرائیل در بیثباتی منطقه نگرانی دارند و برای پایان دادن به جنگ آمریکا و اسرائیل علیه حکومت ایران تلاشهای دیپلماتیک انجام دادهاند.
اما امارات متحده عربی نسبت به این روند بدبین بوده و نگران است هرگونه توافق، جمهوری اسلامی را در موقعیتی قویتر حفظ کند. مایکل وحید حنا، تحلیلگر گروه بینالمللی بحران، به فایننشالتایمز گفت از نگاه ابوظبی، مشارکت مصر در میانجیگری ممکن است به معنای ایجاد نوعی همترازی سیاسی میان جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی تلقی شده باشد؛ موضوعی که برای امارات قابل پذیرش نیست. به گفته او، امارات احساس کرده میانجیها حمایت کافی از مواضع این کشور نشان ندادهاند.
فایننشالتایمز همچنین گزارش داد مصر به دقت رفتار امارات متحده عربی با پاکستان را دنبال کرده است. ابوظبی در ماه آوریل از اسلامآباد خواست بازپرداخت فوری وام ۳.۵ میلیارد دلاری را انجام دهد؛ اقدامی که برخی آن را ناشی از نارضایتی امارات از نقش پاکستان در میانجیگری میان حکومت ایران و آمریکا دانستند.
به نوشته این روزنامه، اعزام جنگندههای مصری تا حدی تنشها میان قاهره و ابوظبی را کاهش داده است. عبدالخالق عبدالله، پژوهشگر اماراتی، این اقدام را «غافلگیری خوشایند» توصیف کرد و گفت: «ما تصور میکردیم مصر مردد است و کمک چندانی نمیکند. اکنون با ایرانی بسیار تهاجمی روبهرو هستیم و این اقدام میتواند پیام مهمی برای تهران داشته باشد.»
در عین حال، نزدیکی بیشتر امارات متحده عربی به اسرائیل پس از حملات جمهوری اسلامی ایران، واکنش منفی بخشی از افکار عمومی مصر را برانگیخته است. کاربران مصری شبکههای اجتماعی بارها از روابط امارات و اسرائیل انتقاد کردهاند؛ موضوعی که به نوشته فایننشال تایمز، در ابوظبی با نارضایتی دنبال شده است.
این گزارش همچنین به اختلافهای دیرینه دو کشور درباره مسائل منطقهای اشاره میکند؛ از جمله جنگ داخلی سودان، که مصر از ارتش سودان و امارات متحده عربی متهم به حمایت از نیروهای رقیب است، و نیز روابط نزدیک ابوظبی با اتیوپی بر سر پروژه سد بزرگ نیل؛ موضوعی که قاهره آن را تهدیدی برای امنیت آبی خود میداند.
فایننشالتایمز نوشت اگرچه مصر و امارات همچنان متحد باقی ماندهاند، اما جنگ ایران شکافهای پنهان میان دو کشور را آشکار کرده و نشان داده است که فشارهای امنیتی منطقهای میتواند اتحادهای سنتی جهان عرب را بازتعریف کند.
مسعود پزشکیان در مصاحبه با خبرنگار صداوسیما گفت: «قطعا ما و تیم مذاکرهکننده به هیچوجه از عزت و سربلندی کشور کوتاه نخواهیم آمد اما آمادهایم به دنیا این اطمینان را بدهیم که ما به دنبال سلاح هستهای نیستیم.»
او افزود: «ما به دنبال ناآرامی در منطقه نیستیم، ناآرامکننده منطقه اسرائیل است که به دنبال نقشه اسرائیل بزرگ است.»