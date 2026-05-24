مهدی کوهیان، مدیر حقوقی خانه سینما، تایید کرد شماری از سینماگران به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شده‌اند و در برخی احضاریه‌ها، اتهام «همکاری با دولت متخاصم» مطرح شده است.

کوهیان در گفت‌وگو با ایسنا گفت این احضارها به هومن سیدی و سعید روستایی محدود نیست و تعدادی دیگر از هنرمندان نیز با چنین پرونده‌هایی مواجه شده‌اند.

او به سنگینی این اتهام اشاره کرد و گفت طرح عنوان «همکاری با دولت متخاصم» علیه هنرمندان می‌تواند به «تعمیق شکاف اجتماعی» و آسیب به «انسجام داخلی» منجر شود.

کوهیان همچنین گفت استفاده از چنین اتهام سنگینی برای «کوچک‌ترین فعالیت حرفه‌ای»، مصاحبه، نقدهای درون‌گفتمانی یا حتی «لغزشی نابخردانه»، ارزش و اعتبار آن را در سطح ملی و بین‌المللی کاهش می‌دهد و به ضرر «امنیت واقعی کشور» است.