۱۰ روز پیش خبرگزاری فارس گزارش داد مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال، مهدی محمدنبی، مدیر تیم ملی و نایب‌رییس فدراسیون، به همراه امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی، با حمید پورمحمدی، رییس سازمان برنامه‌وبودجه، محسن نجفی‌خواه، معاون فرهنگی و اجتماعی، و برخی دیگر از معاونان این سازمان جلسه‌ای برگزار کردند تا موافقت مدیران این سازمان را برای حمایت مالی از تیم ملی جلب کنند.

سخنگوی فدراسیون فوتبال شب گذشته از وعده ۴۰۰ میلیارد تومانی دولت به فدراسیون خبر داد و گفت تاکنون هزینه‌ها از منابع مالی دیگر تامین شده است.

این در حالی است که به دلیل تحریم‌ها، فدراسیون فوتبال تاکنون نتوانسته پول‌های بلوکه‌شده خود نزد فیفا را دریافت کند.

پیش‌تر گفته شده بود یکی از برنامه‌های مهدی تاج در سفر به کانادا رایزنی برای دسترسی به پول‌های فدراسیون فوتبال نزد فیفا بوده است، اما او به دلیل عضویت در سپاه پاسداران اجازه ورود به این کشور را پیدا نکرد.