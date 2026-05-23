سومین جلسه وبیناری مجلس شنبه سوم خرداد برگزار میشود
علیرضا سلیمی، عضو هیاترییسه مجلس، از برگزاری سومین جلسه وبیناری مجلس در شنبه سوم خرداد خبر داد.
امیرمهدی علوی، سخنگوی فدراسیون فوتبال، در یک برنامه تلویزیونی گفت اردوی تیم ملی در ترکیه بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان هزینه داشته است و افزود: «نیاز داریم هرچه زودتر دولت به فدراسیون پول بدهد.» او گفت فدراسیون برای حضور در جام جهانی و ادامه اردوی آمادهسازی به بودجه نیاز دارد.
۱۰ روز پیش خبرگزاری فارس گزارش داد مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال، مهدی محمدنبی، مدیر تیم ملی و نایبرییس فدراسیون، به همراه امیر قلعهنویی، سرمربی تیم ملی، با حمید پورمحمدی، رییس سازمان برنامهوبودجه، محسن نجفیخواه، معاون فرهنگی و اجتماعی، و برخی دیگر از معاونان این سازمان جلسهای برگزار کردند تا موافقت مدیران این سازمان را برای حمایت مالی از تیم ملی جلب کنند.
سخنگوی فدراسیون فوتبال شب گذشته از وعده ۴۰۰ میلیارد تومانی دولت به فدراسیون خبر داد و گفت تاکنون هزینهها از منابع مالی دیگر تامین شده است.
این در حالی است که به دلیل تحریمها، فدراسیون فوتبال تاکنون نتوانسته پولهای بلوکهشده خود نزد فیفا را دریافت کند.
پیشتر گفته شده بود یکی از برنامههای مهدی تاج در سفر به کانادا رایزنی برای دسترسی به پولهای فدراسیون فوتبال نزد فیفا بوده است، اما او به دلیل عضویت در سپاه پاسداران اجازه ورود به این کشور را پیدا نکرد.
همزمان با اعتراضات دانشآموزان شهرهای بروجرد و خرمآباد در لرستان، ویدیوی رسیده به نشان میدهد دانشآموزان در کهگیلویه و بویراحمد نیز با تشکیل تجمع اعتراضی به موج اعتراض پیوستند.
این اعتراضات نسبت به حضوری شدن امتحانات پس از ماهها اختلال در فعالیت مدارس و تعطیلی صورت میگیرد.
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در دیدار با نارندرا مودی، نخستوزیر هند، تاکید کرد ایالات متحده اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی بازار جهانی انرژی را گروگان بگیرد.
او همچنین گفت محصولات انرژی آمریکا ظرفیت آن را دارند که منابع تامین انرژی هند را متنوع کنند و همکاری دو کشور در این حوزه میتواند گسترش یابد.
روبیو افزود دو طرف درباره دستاوردهای اخیر دوجانبه و سرمایهگذاریهای قابل توجهی گفتوگو کردند که در راستای «ماموریت ۵۰۰» رییسجمهوری آمریکا و نخستوزیر هند برای دو برابر کردن حجم تجارت تا سال ۲۰۳۰ تعریف شده است.
وزیر خارجه آمریکا در این دیدار بر اهمیت راهبردی شراکت واشینگتن و دهلی نو تاکید کرد و آن را عامل تقویت همکاریهای اقتصادی و امنیتی دو کشور دانست.
محمدرضا فرحبخش، مدیرکل آموزشوپرورش استان کرمان، از غیرحضوری شدن تمامی امتحانات پایانی نوبت دوم در دورههای متوسطه اول، متوسطه دوم نظری و هنرستانها خبر داد.
او گفت امتحانات دوره ابتدایی نیز بهصورت کیفی–توصیفی و غیرحضوری برگزار خواهد شد.
فرحبخش تاکید کرد تصمیمگیری درباره نحوه برگزاری امتحانات نهایی پایههای یازدهم و دوازدهم پس از عادی شدن شرایط کشور و از سوی وزارت آموزشوپرورش اعلام میشود.
دیوان امیری قطر اعلام کرد تمیم بن حمد آل ثانی، امیر این کشور، در تماس تلفنی با دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، درباره آخرین تحولات منطقه گفتوگو کرده است.
بر اساس این بیانیه، دو طرف در این تماس «تلاشهای منطقهای و بینالمللی برای تثبیت آرامش و کاهش تنش» را بررسی کردند و بر حمایت از ابتکارهای دیپلماتیکی که پاکستان هدایت میکند تاکید شد.
در این گفتوگو همچنین بر اهمیت ادامه مسیرهای گفتوگو برای رسیدگی به مسائل جاری، حفظ امنیت کشتیرانی و ایمنی گذرگاههای راهبردی و تضمین تداوم زنجیرههای تامین و انرژی جهانی تاکید شد.
تمیم بن حمد آل ثانی در این تماس بر موضع ثابت قطر در «اولویت دادن به راهحلهای مسالمتآمیز» تاکید کرد و حمایت کشورش از همه ابتکارهایی را که با هدف مهار بحران از طریق گفتوگو و دیپلماسی انجام میشود، اعلام کرد.