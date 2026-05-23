تام کاتن خواستار تحریم نهاد «دریافت عوارض تنگه هرمز» و شرکتهای همکار با جمهوری اسلامی شد
تام کاتن، سناتور جمهوریخواه آمریکا، از اسکات بسنت، وزیر خزانهداری ایالات متحده، خواست نهادهای مسئول دریافت هزینه عبور از تنگه هرمز برای جمهوری اسلامی، از جمله «نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس» مرتبط با سپاه پاسداران، را تحریم کند.
کاتن همچنین خواستار اعمال تحریم علیه هر شرکت خارجی شد که این هزینهها را به جمهوری اسلامی پرداخت میکند یا در پردازش و تسهیل آن نقش دارد.
او تاکید کرد آمریکا باید تمامی بازیگرانی را که به گفته او به توانمندسازی جمهوری اسلامی کمک میکنند، پاسخگو کند.
این سناتور جمهوریخواه اعلام کرد در حال آمادهسازی طرحی قانونی برای حمایت از این اقدامات است و از استفاده دولت آمریکا از اختیارات موجود برای تحریم این نهاد، مدیران آن و تمامی طرفهای خارجی دخیل در پرداخت عوارض عبور از تنگه هرمز حمایت میکند.
روزنامه نیویورکپست گزارش داد مطلع شده است که ایوانکا ترامپ، دختر اول دونالد ترامپ، از سوی «یک تروریست آموزشدیده سپاه پاسداران» در نقشهای پیچیده برای انتقام از رییسجمهوری ایالات متحده بهخاطر دادن دستور کشتن قاسم سلیمانی، هدف ترور قرار گرفته بود.
نیویورکپست به نقل از منابع خود نوشت که محمد باقر سعد داوود السعدی، ۳۲ساله، از فرماندهان کتائب حزبالله عراق، از گروههای نیابتی جمهوری اسلامی، که اخیرا دستگیر شده است، «قول» کشتن ایوانکا ترامپ را داده و حتی نقشه خانه او در فلوریدا را نیز داشته است.
به نوشته نیویورکپست، این شهروند عراقی ظاهرا در واکنش به کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، در پی حمله پهپادی آمریکا در بغداد، خانواده رییسجمهوری ایالات متحده را هدف قرار داده است.
انتفاضه قنبر، معاون سابق وابسته نظامی سفارت عراق در واشینگتن، به این روزنامه گفت: «پس از کشته شدن قاسم، او [السعدی] به مردم میگفت ما باید ایوانکا را بکشیم تا خانه ترامپ را همانطور که او خانه ما را سوزاند، بسوزانیم.»
قنبر افزود: «ما شنیدهایم که او نقشه خانه ایوانکا در فلوریدا را داشته است.»
بهنوشته نیویورکپست، منبع دوم نیز نقشه السعدی برای کشتن ایوانکا را تایید کرد.
بر اساس این گزارش، السعدی همچنین تصویری از یک نقشه را در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرده بود که منطقه محصور در فلوریدا را نشان میدهد؛ جایی که ایوانکا و همسرش جرد کوشنر مالک خانهای ۲۴میلیون دلاری هستند.
در این پست نوشته شده بود: «به آمریکاییها میگویم به این تصویر نگاه کنید و بدانید که نه کاخهای شما و نه سرویس مخفی از شما محافظت نخواهند کرد. ما در حال حاضر در مرحله نظارت و تجزیه و تحلیل هستیم. به شما گفتم، انتقام ما موضوع زمان است.»
نیویورکپست نوشت گفته میشود السعدی یکی از چهرههای بلندپایه در حلقههای تروریستی عراق و ایران است که در ۲۵ اردیبهشت در ترکیه دستگیر و به ایالات متحده مسترد شد. بهگفته دادگستری ایالات متحده، او به ۱۸حمله و تلاش برای حمله در سراسر اروپا و آمریکا، طبق گفته وزارت دادگستری، متهم شده است.
این وزارتخانه میگوید السعدی در پشت حملات به اهداف آمریکایی و یهودی از جمله بمبگذاری در بانک نیویورک ملون در آمستردام در ماه مارس، حمله با چاقو به دو یهودی در لندن در ماه آوریل و تیراندازی در ساختمان کنسولگری ایالات متحده در تورنتو در ماه مارس، بوده است.
بهگفته پلیس فدرال ایالات متحده، او همچنین حملات علیه یهودیان از جمله بمبگذاری در کنیسهای در لیژ در بلژیک، و حملات خنثیشده مختلف دیگری در ایالات متحده در پاسخ به درگیریهای جاری در خاورمیانه را «برنامهریزی و هماهنگ» کرده و ظاهرا مسئولیت آنها را بر عهده گرفته است.
در این حال، کاخ سفید به درخواست نیویورکپست برای اظهار نظر در مورد طرح ترور پاسخ نداده است.
بهنوشته این روزنامه گفته میشود السعدی از عوامل کتائب حزبالله عراق و سپاه پاسداران است.
الیزابت تسورکوف، پژوهشگر ارشد موسسه «نیو لاینز» در واشینگتن که در سال ۲۰۲۳ در بغداد ربوده شد و ۹۰۳ روز از سوی کتائب حزبالله گروگان گرفته شد تا سرانجام در سپتامبر ۲۰۲۵ آزاد شد، گفت السعدی رابطه نزدیکی با جانشین سلیمانی، اسماعیل قاآنی، داشت که همچنان منابعی را برای شبکههای تروریستی او فراهم میکند.
در این میان، وکیل السعدی به درخواست نیویورک پست برای اظهار نظر پاسخ نداد.
قنبر که اکنون رییس بنیاد آینده، یک سازمان غیرانتفاعی است که ماموریت آن تقویت اتحاد بین ایالات متحده و کردهای عراق است، گفت که السعدی در بغداد و تا حد زیادی از سوی مادر عراقی خود بزرگ شد، و سپس برای آموزش در سپاه پاسداران به تهران فرستاده شد.
او به نیویورکپست گفت که السعدی بعدا یک آژانس مسافرتی تاسیس کرد که در زمینه سفرهای مذهبی فعالیت داشت و به او اجازه میداد تا به سراسر جهان سفر کند تا «با سلولهای تروریستی ارتباط برقرار کند.»
قنبر افزود السعدی هنگام دستگیری در ترکیه، گذرنامه خدماتی عراق نیز در اختیار داشت، یک سند مسافرتی ویژه که برای کارمندان دولت صادر میشود و فقط با رضایت نخستوزیر عراق قابل دریافت است.
این گذرنامه به او اجازه میداد آزادانه سفر کند، و همچنین نیازی به بازرسی امنیتی در فرودگاههای عراق نداشته باشد.
قنبر گفت اگرچه دارندگان گذرنامه همچنان ملزم به گذراندن مراحل بازرسی امنیتی در جاهای دیگر هستند، السعدی به راحتی میتوانست ویزای کشورهای مختلفی را که گفته میشود در آنها حملات تروریستی برنامهریزی کرده است، دریافت کند.
بر اساس این گزارش، السعدی در رسانههای اجتماعی بسیار فعال بود. عکسها او را در کنار جاذبههای گردشگری از جمله برج ایفل در پاریس و برجهای دوقلوی پتروناس در کوالالامپور و همچنین سلفیهایی در حال قایقسواری و ژست گرفتن در مقابل یک موشک با دستی روی قلبش نشان میدهند.
طبق اسناد دادگاه، کیفرخواست فدرال علیه السعدی همچنین شامل عکسهایی از او در حال گفتوگو با سلیمانی، در مکانی که ظاهرا یک تاسیسات نظامی است، و در حال بررسی نقشهها و سایر تجهیزاتی است که در حساب اسنپچت خود منتشر کرده بود.
بهنوشته نیویورکپست، السعدی همچنین قربانیان بالقوه خود را با پیامهای اسنپچت و پستهای رسانههای اجتماعی هدف قرار میداد و تهدید میکرد و در بسیاری از موارد، طبق پیامهایی که این روزنامه آنها را مشاهده کرده است، عکسی از یک تپانچه با صدا خفهکن را برای آنها ارسال میکرد.
این مظنون به اعمال تروریستی که گفته میشود با حزبالله لبنان، دیگر گروه نیابتی جمهوری اسلامی نیز ارتباط دارد، در حال حاضر در بازداشتگاه متروپولیتن در بروکلین نیویورک در سلول انفرادی زندانی است؛ جایی که زندانیان مشهور دیگری مانند نیکولاس مادورو، دیکتاتور دستگیر شده ونزوئلا، در آن نگهداری میشوند.
سیبیاسنیوز به نقل از منابع آگاه گزارش داد دولت ترامپ روز جمعه در حال آمادهسازی برای دور تازهای از حملات نظامی علیه ایران بوده است، اما همزمان دیپلماسی ادامه دارد و تا عصر جمعه تصمیم نهایی درباره انجام حملات اتخاذ نشده بود.
به گفته منابع مطلع، برخی اعضای ارتش و جامعه اطلاعاتی آمریکا برنامههای تعطیلات خود را لغو کردهاند و مقامهای دفاعی و اطلاعاتی در حال بهروزرسانی فهرستهای فراخوان نیروها در پایگاههای آمریکا در خارج از کشور هستند.
همزمان ترامپ اعلام کرد به دلیل «شرایط مربوط به امور دولت» در مراسم ازدواج پسرش شرکت نخواهد کرد و بهجای گذراندن تعطیلات روز یادبود در نیوجرسی، به کاخ سفید بازمیگردد.
این تحرکات در حالی صورت میگیرد که بخشی از نیروهای آمریکایی در خاورمیانه در حال گشتزنی هستند و نگرانی از احتمال تلافی از سوی جمهوری اسلامی وجود دارد.
حساب رسمی سفارت جمهوری اسلامی در ارمنستان در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار پیامی غیرمعمول، برای «آبراهام ویلیامز» همسر تولسی گابارد، مدیر اطلاعات ملی ایالات متحده در دولت دونالد ترامپ، آرزوی سلامتی و بهبودی سریع کرده است.
تولسی گابارد، مدیر اطلاعات ملی آمریکا، پیشتر اعلام کرده بود که از سمت خود کنارهگیری میکند. او دلیل این تصمیم را ابتلای همسرش به سرطان استخوان و نیاز به همراهی در روند درمان عنوان کرده است.
در پیام منتشرشده از سوی سفارت ایران در ایروان، علاوه بر آرزوی سلامتی برای آبراهام ویلیامز، اظهاراتی سیاسی درباره سیاست خارجی آمریکا و روابط واشینگتن با اسرائیل نیز مطرح شده است. در این پیام ادعا شده که گابارد در برخی موارد مواضعی داشته که به گفته سفارت جمهوری اسلامی، با سیاستهای دولت دونالد ترامپ در تضاد بوده است.
روزنامه نیویورکپست به نقل از منابع آگاه گزارش داد یک فرد عراقی عضو سپاه و کتائب حزبالله که به تازگی بازداشت شده است، قصد داشت به انتقام قاسم سلیمانی برای کشتن ایوانکا ترامپ، دختر بزرگ ترامپ، اقدام کند و حتی نقشه خانه ایوانکا و همسرش جرد کوشنر در فلوریدا را در اختیار داشت.
این تبعه عراقی ۳۲ ساله که محمد باقر سعد داوود الساعدی نام دارد، ۲۵ اردیبهشت در ترکیه بازداشت و به آمریکا مسترد شد و بنابر اعلام وزارت دادگستری آمریکا، به انجام ۱۸ حمله در سراسر اروپا و ایالات متحده متهم شده است.
انتیفاض قنبر، معاون پیشین وابسته نظامی سفارت عراق در واشینگتن، به پست گفت: «پس از کشته شدن قاسم سلیمانی، الساعدی به دیگران میگفت باید ایوانکا را بکشیم تا خانه ترامپ را همانگونه که او خانه ما را سوزاند، بسوزانیم.»
منابع آگاه به نیویورکپست گفتند الساعدی همچنین تصویری از نقشه منطقه محل سکونت ایوانکا و همسرش جرد کوشنر در فلوریدا، که خانهای ۲۴ میلیون دلاری دارند، در ایکس منتشر کرد و در کنار آن در پیامی تهدیدآمیز به زبان عربی نوشت: «به آمریکاییها میگویم به این تصویر نگاه کنید و بدانید که نه کاخهایتان و نه سرویس مخفی از شما محافظت نخواهد کرد. ما اکنون در مرحله نظارت و تحلیل هستیم. به شما گفتم، انتقام ما فقط مساله زمان است.»
بر اساس اعلام وزارت دادگستری آمریکا، او در حمله به اهداف آمریکایی و یهودی، از جمله پرتاب بمب آتشزا به ساختمان بانک نیویورک ملون در آمستردام در ماه مارس، حمله با چاقو به دو قربانی یهودی در لندن در آوریل و تیراندازی به ساختمان کنسولگری آمریکا در تورنتو در ماه مارس دست داشته است.
روزنامه نیویورک پست در گزارشی اختصاصی اعلام کرد یک شهروند عراقی ۳۲ ساله به نام محمد باقر سعد داوود السعدی که گفته میشود تحت آموزش نیروهای مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار داشته، در یک طرح ترور علیه ایوانکا ترامپ، دختر دونالد ترامپ، شناسایی و بازداشت شده است.
بر اساس این گزارش، این فرد متهم است که در قالب طرحی تلافیجویانه برای کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه، در حال برنامهریزی برای هدف قرار دادن اعضای خانواده ترامپ از جمله ایوانکا ترامپ بوده است.
گزارش میافزاید، فرد بازداشت شده، طرحی از محل سکونت ایوانکا ترامپ در فلوریدا را نیز در اختیار داشته است.
بنا به گزارشها، این فرد پیشتر گفته بود هدف از این اقدام «انتقام از خانواده ترامپ» بوده است.