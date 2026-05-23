نیویورک‌پست به نقل از منابع خود نوشت که محمد باقر سعد داوود السعدی، ۳۲ساله، از فرماندهان کتائب حزب‌الله عراق، از گروه‌‌های نیابتی جمهوری اسلامی، که اخیرا دستگیر شده است، «قول» کشتن ایوانکا ترامپ را داده و حتی نقشه خانه او در فلوریدا را نیز داشته است.

به نوشته نیویورک‌پست، این شهروند عراقی ظاهرا در واکنش به کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، در پی حمله پهپادی آمریکا در بغداد، خانواده رییس‌جمهوری ایالات متحده را هدف قرار داده است.

انتفاضه قنبر، معاون سابق وابسته نظامی سفارت عراق در واشینگتن، به این روزنامه گفت: «پس از کشته شدن قاسم، او [السعدی] به مردم می‌گفت ما باید ایوانکا را بکشیم تا خانه ترامپ را همان‌طور که او خانه ما را سوزاند، بسوزانیم.»

قنبر افزود: «ما شنیده‌ایم که او نقشه خانه ایوانکا در فلوریدا را داشته است.»

به‌نوشته نیویورک‌پست، منبع دوم نیز نقشه السعدی برای کشتن ایوانکا را تایید کرد.

بر اساس این گزارش، السعدی همچنین تصویری از یک نقشه‌ را در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرده بود که منطقه محصور در فلوریدا را نشان می‌دهد؛ جایی که ایوانکا و همسرش جرد کوشنر مالک خانه‌ای ۲۴میلیون دلاری هستند.

در این پست نوشته شده بود: «به آمریکایی‌ها می‌گویم به این تصویر نگاه کنید و بدانید که نه کاخ‌های شما و نه سرویس مخفی از شما محافظت نخواهند کرد. ما در حال حاضر در مرحله نظارت و تجزیه و تحلیل هستیم. به شما گفتم، انتقام ما موضوع زمان است.»

نیویورک‌پست نوشت گفته می‌شود السعدی یکی از چهره‌های بلندپایه در حلقه‌های تروریستی عراق و ایران است که در ۲۵ اردیبهشت در ترکیه دستگیر و به ایالات متحده مسترد شد. به‌گفته دادگستری ایالات متحده، او به ۱۸حمله و تلاش برای حمله در سراسر اروپا و آمریکا، طبق گفته وزارت دادگستری، متهم شده است.

این وزارت‌خانه می‌گوید السعدی در پشت حملات به اهداف آمریکایی و یهودی از جمله بمب‌گذاری در بانک نیویورک ملون در آمستردام در ماه مارس، حمله با چاقو به دو یهودی در لندن در ماه آوریل و تیراندازی در ساختمان کنسولگری ایالات متحده در تورنتو در ماه مارس، بوده است.

به‌گفته پلیس فدرال ایالات متحده، او همچنین حملات علیه یهودیان از جمله بمب‌گذاری در کنیسه‌ای در لیژ در بلژیک، و حملات خنثی‌شده مختلف دیگری در ایالات متحده در پاسخ به درگیری‌های جاری در خاورمیانه را «برنامه‌ریزی و هماهنگ» کرده و ظاهرا مسئولیت آنها را بر عهده گرفته است.

در این حال، کاخ سفید به درخواست نیویورک‌پست برای اظهار نظر در مورد طرح ترور پاسخ نداده است.

به‌نوشته این روزنامه گفته می‌شود السعدی از عوامل کتائب حزب‌الله عراق و سپاه پاسداران است.

الیزابت تسورکوف، پژوهشگر ارشد موسسه «نیو لاینز» در واشینگتن که در سال ۲۰۲۳ در بغداد ربوده شد و ۹۰۳ روز از سوی کتائب حزب‌الله گروگان گرفته شد تا سرانجام در سپتامبر ۲۰۲۵ آزاد شد، گفت السعدی رابطه نزدیکی با جانشین سلیمانی، اسماعیل قاآنی، داشت که همچنان منابعی را برای شبکه‌های تروریستی او فراهم می‌کند.

در این میان، وکیل السعدی به درخواست نیویورک پست برای اظهار نظر پاسخ نداد.

قنبر که اکنون رییس بنیاد آینده، یک سازمان غیرانتفاعی است که ماموریت آن تقویت اتحاد بین ایالات متحده و کردهای عراق است، گفت که السعدی در بغداد و تا حد زیادی از سوی مادر عراقی خود بزرگ شد، و سپس برای آموزش در سپاه پاسداران به تهران فرستاده شد.

او به نیویورک‌پست گفت که السعدی بعدا یک آژانس مسافرتی تاسیس کرد که در زمینه سفرهای مذهبی فعالیت داشت و به او اجازه می‌داد تا به سراسر جهان سفر کند تا «با سلول‌های تروریستی ارتباط برقرار کند.»

قنبر افزود السعدی هنگام دستگیری در ترکیه، گذرنامه خدماتی عراق نیز در اختیار داشت، یک سند مسافرتی ویژه که برای کارمندان دولت صادر می‌شود و فقط با رضایت نخست‌وزیر عراق قابل دریافت است.

این گذرنامه به او اجازه می‌داد آزادانه سفر کند، و همچنین نیازی به بازرسی امنیتی در فرودگاه‌های عراق نداشته باشد.

قنبر گفت اگرچه دارندگان گذرنامه همچنان ملزم به گذراندن مراحل بازرسی امنیتی در جاهای دیگر هستند، السعدی به راحتی می‌توانست ویزای کشورهای مختلفی را که گفته می‌شود در آنها حملات تروریستی برنامه‌ریزی کرده است، دریافت کند.

بر اساس این گزارش، السعدی در رسانه‌های اجتماعی بسیار فعال بود. عکس‌ها او را در کنار جاذبه‌های گردشگری از جمله برج ایفل در پاریس و برج‌های دوقلوی پتروناس در کوالالامپور و همچنین سلفی‌هایی در حال قایق‌سواری و ژست گرفتن در مقابل یک موشک با دستی روی قلبش نشان می‌دهند.

طبق اسناد دادگاه، کیفرخواست فدرال علیه السعدی همچنین شامل عکس‌هایی از او در حال گفت‌وگو با سلیمانی، در مکانی که ظاهرا یک تاسیسات نظامی است، و در حال بررسی نقشه‌ها و سایر تجهیزاتی است که در حساب اسنپ‌چت خود منتشر کرده بود.

به‌نوشته نیویورک‌پست، السعدی همچنین قربانیان بالقوه خود را با پیام‌های اسنپ‌چت و پست‌های رسانه‌های اجتماعی هدف قرار می‌داد و تهدید می‌کرد و در بسیاری از موارد، طبق پیام‌هایی که این روزنامه آنها را مشاهده کرده است، عکسی از یک تپانچه با صدا خفه‌کن را برای آنها ارسال می‌کرد.

این مظنون به اعمال تروریستی که گفته می‌شود با حزب‌الله لبنان، دیگر گروه نیابتی جمهوری اسلامی نیز ارتباط دارد، در حال حاضر در بازداشتگاه متروپولیتن در بروکلین نیویورک در سلول انفرادی زندانی است؛ جایی که زندانیان مشهور دیگری مانند نیکولاس مادورو، دیکتاتور دستگیر شده ونزوئلا، در آن نگهداری می‌شوند.