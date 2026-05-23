مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال ایران خبر داد کمپ تیم ملی فوتبال از آریزونای آمریکا به کمپی در شهر تیخوانا در مکزیک منتقل شده است.

او به سایت فدراسیون فوتبال گفت: «با این تغییر، مساله ویزا تا اندازه زیادی حل می‌شود. می‌توانیم با پرواز ایران‌ایر به مکزیک برویم و برگشت هم از همان‌جا بیاییم.»

تیخوانا شهری مرزی در شمال غربی مکزیک، در ایالت باخا کالیفرنیا، است و در نزدیکی مرز ایالات متحده و شهر سن‌دیگو قرار دارد.

رسانه‌های ایران شنبه گزارش دادند سفارت آمریکا در آنکارا برای تعدادی از بازیکنان تیم ملی، از جمله مهدی طارمی، شجاع خلیل‌زاده و احسان حاج‌صفی، ویزا صادر نکرده است.

از سوی دیگر، فدراسیون فوتبال اصرار دارد با پرواز ایران‌ایر به آمریکا سفر کند؛ تصمیمی که با توجه به تحریم‌های این شرکت هواپیمایی، امکان‌پذیر نیست.

مهدی تاج توضیحی نداد که تکلیف ویزای ورود به آمریکا برای برگزاری مسابقات تیم ملی چه می‌شود.

از سوی دیگر به نظر می‌رسد این تصمیم فدراسیون فوتبال برای دور ماندن تیم ملی از تقابل با ایرانیان مقیم آمریکا باشد.