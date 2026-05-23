تاکنون کنفدراسیون فوتبال آسیا با درخواست فدراسیون فوتبال برای تمدید مهلت اعلام نمایندگان ایران در لیگ نخبگان و سطح دو لیگ قهرمانان آسیا موافقت نکرده است.

فدراسیون تا ۱۰ خرداد مهلت دارد نمایندگان باشگاهی ایران را معرفی کند، اما لیگ برتر و جام حذفی با آغاز جنگ از نهم اسفند ۱۴۰۴ نیمه‌تمام ماند و در ادامه نیز به بهانه اردوی آماده‌سازی تیم ملی، مسابقات باشگاهی برنامه‌ریزی نشد.

شب گذشته امیرمهدی علوی، سخنگوی فدراسیون فوتبال، در یک برنامه تلویزیونی گفت: «مذاکره‌ای با کنفدراسیون فوتبال آسیا در حال انجام است که تیم‌هایی که می‌توانند سهمیه بگیرند معرفی شوند و سپس هر تیمی از این ۶ تیم بالای جدول یا تعداد تیم‌هایی که می‌توانند سهمیه بگیرند، موفق به کسب سهمیه شدند، به ای‌اف‌سی معرفی شوند.»

تسنیم نوشته است که این هفته جلسه‌ای میان مسئولان فدراسیون فوتبال و «شین من گیل»، معاون دبیرکل کنفدراسیون فوتبال آسیا، برگزار می‌شود و پس از آن، اگر «ای‌اف‌سی با معرفی شانس‌های کسب سهمیه از سوی ایران موافقت کند و جای تیم‌های ایرانی را در قرعه‌کشی لیگ نخبگان و سطح دو لیگ قهرمانان آسیا خالی بگذارد، فدراسیون تیم‌های دارای شانس سهمیه را معرفی خواهد کرد.»

به نوشته این رسانه، در صورت موافقت ای‌اف‌سی با پیشنهاد فدراسیون، لیگ برتر و شاید جام حذفی از اواسط تیرماه، در میانه جام جهانی، آغاز می‌شود و تا شهریور به پایان می‌رسد تا هم تکلیف قهرمان و تیم‌های سقوط‌کننده مشخص شود و هم نمایندگان ایران در آسیا.

لیگ بعدی نیز با فاصله حداقل ۴۵ روز و در مهرماه آغاز خواهد شد.

جام جهانی ۲۰۲۶ از ۲۱ خرداد آغاز می‌شود و در ۲۸ تیر به پایان می‌رسد. فدراسیون بنا به وعده امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی، پیش‌بینی می‌کند تیم ملی حداقل یک مرحله در جام جهانی صعود کند و در بهترین حالت تا نیمه تیرماه بازیکنان در آمریکای شمالی خواهند بود.

برخی باشگاه‌ها پیش‌تر از آغاز تمرینات خود در خردادماه خبر داده بودند و حتی مدعی شدند بازیکنان خارجی نیز به ایران بازمی‌گردند، موضوعی که تاکنون رخ نداده است.

نکته اینجاست که فدراسیون فوتبال پیش‌تر نیز ایده مشابهی مطرح کرده بود که به نوشته رسانه‌های داخلی با مخالفت کنفدراسیون فوتبال آسیا مواجه شد.