محمدرضا فرحبخش، مدیرکل آموزشوپرورش استان کرمان، از غیرحضوری شدن تمامی امتحانات پایانی نوبت دوم در دورههای متوسطه اول، متوسطه دوم نظری و هنرستانها خبر داد.
او گفت امتحانات دوره ابتدایی نیز بهصورت کیفی–توصیفی و غیرحضوری برگزار خواهد شد.
فرحبخش تاکید کرد تصمیمگیری درباره نحوه برگزاری امتحانات نهایی پایههای یازدهم و دوازدهم پس از عادی شدن شرایط کشور و از سوی وزارت آموزشوپرورش اعلام میشود.
دیوان امیری قطر اعلام کرد تمیم بن حمد آل ثانی، امیر این کشور، در تماس تلفنی با دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، درباره آخرین تحولات منطقه گفتوگو کرده است.
بر اساس این بیانیه، دو طرف در این تماس «تلاشهای منطقهای و بینالمللی برای تثبیت آرامش و کاهش تنش» را بررسی کردند و بر حمایت از ابتکارهای دیپلماتیکی که پاکستان هدایت میکند تاکید شد.
در این گفتوگو همچنین بر اهمیت ادامه مسیرهای گفتوگو برای رسیدگی به مسائل جاری، حفظ امنیت کشتیرانی و ایمنی گذرگاههای راهبردی و تضمین تداوم زنجیرههای تامین و انرژی جهانی تاکید شد.
تمیم بن حمد آل ثانی در این تماس بر موضع ثابت قطر در «اولویت دادن به راهحلهای مسالمتآمیز» تاکید کرد و حمایت کشورش از همه ابتکارهایی را که با هدف مهار بحران از طریق گفتوگو و دیپلماسی انجام میشود، اعلام کرد.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس جمهوری اسلامی، در دیدار با عاصم منیر، رییس ستاد کل ارتش پاکستان، گفت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در دوران آتشبس بازسازی شدهاند و در صورت آغاز دوباره جنگ، واکنش ایران شدیدتر خواهد بود.
او گفت: «نیروهای مسلح ما در دوران آتشبس به نحوی خود را بازسازی کردهاند که در صورت حماقت ترامپ و آغاز مجدد جنگ، حتما برای آمریکا کوبندهتر و تلختر از روز اول جنگ خواهند بود.»
قالیباف با اشاره به نقش پاکستان در میانجیگری افزود: «در آتشبسی بودیم که شما واسطهاش بودید و آمریکا با نقص عهد، محاصره دریایی کرد و حالا بهدنبال برداشتن آن است.»
قالیباف تاکرد کرد: «در مذاکرات از حقوق خود کوتاه نمی آییم.»
عبدالله ناصری با اشاره به مواضع منتسب به مجتبی خامنهای، از جمله مخالفت با طرح موضوع هستهای در مذاکرات با آمریکا، او را در صورت رهبری جمهوری اسلامی، «تندروتر و متوهمتر» از علی خامنهای توصیف کرده و نوشته سیاست خارجی رهبر جدید افراطیتر به نظر میرسد.
این نویسنده و فعال سیاسی، در یادداشتی که در کانال تلگرامی «تحکیم ملت» منتشر شد با اشاره به شرایط کنونی ایران و تحولات در راس قدرت جمهوری اسلامی، این پرسش را مطرح کرده که در صورت ایفای نقش رهبری توسط مجتبی خامنهای، آیا او نسبت به پدرش، علی خامنهای، رویکردی رادیکالتر در پیش گرفته است یا نه.
ناصری در ابتدای یادداشت خود با اشاره به آنچه «شرایط ابربحرانی ایران» توصیف میکند، نوشته است قصد دارد بدون ملاحظه و «بدون لکنت» درباره وضعیت کنونی سخن بگوید.
او تاکید میکند درباره وضعیت جسمی یا ذهنی مجتبی خامنهای اطمینان ندارد، اما با توجه به برخی دیدارها و پیامها، فرض را بر این گذاشته که او در جایگاه رهبری و فرماندهی نظامی قرار دارد و از همین منظر عملکرد او را ارزیابی میکند.
به نوشته ناصری، مهمترین تصمیم علنی منتسب به مجتبی خامنهای، ممنوعیت طرح موضوع هستهای در مذاکرات جمهوری اسلامی با آمریکا بوده است؛ موضعی که به گفته او با رویکرد سالهای پایانی علی خامنهای تفاوت دارد. ناصری مدعی شده رهبر پیشین جمهوری اسلامی در مقطعی با خروج اورانیوم با غنای بالا از کشور و ادامه غنیسازی در سطح زیر پنج درصد موافقت کرده بود.
او نوشته است اگر مجتبی خامنهای واقعاً در جایگاه تصمیمگیر اصلی قرار داشته باشد و هدایت امور را برعهده داشته باشد، انتظار میرفت مسیر پدرش را دنبال کند. از نگاه ناصری، تفاوت رویکردها میتواند نشانه آن باشد که او «تندروتر و حتی متوهمتر از رهبر مقتول پیشین» است.
این فعال سیاسی در ادامه مینویسد بخشی از این تفاوت قابل درک است؛ زیرا علی خامنهای از بنیانگذاران ساختار ولایت فقیه محسوب میشد و جایگاهی متفاوت نسبت به مدیران و مقامهای فعلی داشت. به اعتقاد ناصری، یکی از چالشهای احتمالی رهبر جدید، اختلاف سنی با نسل قدیمی روحانیون و مدیران ارشد جمهوری اسلامی است.
او پیشبینی میکند که مجتبی خامنهای در صورت تثبیت قدرت، افراد همنسل یا جوانتر از خود را به مناصب کلیدی خواهد گمارد و مدعی است نشانههایی از این روند هماکنون دیده میشود؛ از جمله آنچه او افزایش نقش حسین طائب در مقایسه با جایگاه گذشته علیاصغر حجازی توصیف میکند.
ناصری همچنین معتقد است رهبر فعلی جمهوری اسلامی، برخلاف پدرش، از پشتوانه سنتی مرجعیت دینی برخوردار نیست؛ موضوعی که از نگاه او میتواند به تضعیف یا حذف تدریجی مفهوم «ولایت فقیه» از ساختار سیاسی جمهوری اسلامی منجر شود.
او در جمعبندی یادداشت خود نوشته است آنچه تاکنون از مواضع رهبر جدید قابل مشاهده است، نشان میدهد رویکرد او در سیاست خارجی افراطیتر از سلفش به نظر میرسد، هرچند برای شناخت دقیقتر دیدگاههای او در حوزه سیاست داخلی باید منتظر ماند.
ناصری همچنین به دیدگاههای منتسب به مجتبی خامنهای درباره افزایش جمعیت اشاره کرده و نوشته این مواضع نشانهای است که از نظر او، رهبر جدید جمهوری اسلامی در برخی حوزهها «متوهمتر» از علی خامنهای است.
آمریکا اعلام کرد تیم ملی کنگو پیش از ورود به جام جهانی باید به دلیل ابولا، قرنطینه شود. اندرو جولیانی، مدیر اجرایی کارگروه کاخ سفید برای جام جهانی، روز گذشته تایید کرد تیم ملی کنگو باید در اردوی خود در بلژیک یک «حباب» بهداشتی را حفظ کند وگرنه ممکن است از ورود به آمریکا منع شود.
جمهوری دموکراتیک کنگو نخستین بازی خود در جام جهانی ۲۰۲۶ را ۲۷ خرداد در هیوستون برابر پرتغال برگزار میکند، اما پیش از آن باید در قرنطینه قرار گیرد.
به دلیل شیوع ابولا در کنگو، اعضای تیم ملی فوتبال جمهوری دموکراتیک کنگو باید پیش از ورود به ایالات متحده برای جام جهانی در قرنطینه بمانند.
جمهوری دموکراتیک کنگو در گروه K جام جهانی ۲۰۲۶ قرار دارد. این تیم ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ در هیوستون با پرتغال بازی میکند، شش روز بعد در مکزیک به مصاف کلمبیا میرود و ۴ روز بعد در آتلانتا برابر ازبکستان قرار میگیرد.
جولیانی به ایاسپیان گفت: «بهطور کاملا روشن به کنگو گفتهایم باید یکپارچگی حباب خود را به مدت ۲۱ روز حفظ کند تا سپس بتواند ۱۱ ژوئن (۲۱ خرداد) به هیوستون بیاید. همچنین به دولت کنگو بهوضوح اعلام کردهایم که باید این حباب را حفظ کند، در غیر این صورت ممکن است نتواند به آمریکا سفر کند. روشنتر از این نمیتوانیم بگوییم.»
تمام اعضای تیم کنگو، به همراه سباستین دزابره، سرمربی فرانسوی تیم، خارج از این کشور آفریقای مرکزی مستقر هستند. بیشتر بازیکنان در اروپا بازی میکنند؛ از جمله آرون وانبیساکا، مدافع و یوآن ویسا، مهاجم در لیگ برتر انگلستان و چنسل امبمبا، کاپیتان و مدافع تیم در لیگ یک فرانسه.
جولیانی گفت آمریکا در زمینه مسائل سلامت و ایمنی مرتبط با جام جهانی هیچ ریسکی را نمیپذیرد.
او گفت: «میخواهیم مطمئن شویم هیچ چیزی از این موضوع وارد یا نزدیک مرزهای ما نشود.»
اوایل این ماه، جمهوری دموکراتیک کنگو شیوع گونه نادری از ابولا به نام بوندیبوگیو را تایید کرد. بیش از ۱۳۰ نفر از میان حدود ۶۰۰ مورد مشکوک جان باختهاند.
کنگو در پی این شیوع اردوی تمرینی خود در پایتخت، کینشاسا، را لغو کرد و به بلژیک منتقل شد؛ جایی که قرار است ۳ ژوئن در شهر لیژ دیداری دوستانه برابر دانمارک برگزار کند. این تیم همچنین ۹ ژوئن در جنوب اسپانیا دیداری دوستانه برابر شیلی در برنامه دارد.
ویدیوی رسیده نشان میدهد شنبه دوم خرداد تعدادی از دانشآموزان مدارس در خرمآباد برای اعتراض به شیوه امتحانات خود و اظهارات مسئولان برای حضوری کردن امتحانات مقابل ساختمان آموزش و پرورش تجمع کردند.
آنها شعار «مجازی مجازی» سر داده و خواستار غیرحضوری شدن امتحانات شدند.