مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، شنبه برای سفری چهارروزه وارد هند شد؛ سفری که در میانه تنشهای جنگ علیه جمهوری اسلامی و بحران جهانی انرژی انجام میشود. انتظار میرود موضوع انرژی محور اصلی دیدارهای او با مقامهای هندی باشد.
او صبح به وقت محلی وارد شهر کلکته در شرق هند شد. در برنامه سفر او، دیدار از دهلی، جیپور و آگرا نیز گنجانده شده است. قرار است روبیو با نارندرا مودی، نخستوزیر هند، دیدار کند و درباره همکاریهای انرژی گفتوگو کند.
هند که بیش از ۸۰ درصد نیاز انرژی خود را وارد میکند، از جمله کشورهایی است که بیشترین تاثیر را از محدودیت تنگه هرمز متحمل شده است. جمعیت بیش از ۱.۴ میلیارد نفری این کشور برای تامین سوخت روزانه، از جمله گاز پختوپز و فرآوردههای نفتی، به واردات وابسته است.
مارکو روبیو پیشتر به چالشهای پیش روی سومین اقتصاد بزرگ آسیا اشاره کرده و گفته بود: «ما میخواهیم هر مقدار انرژی که هند مایل به خرید آن باشد به این کشور بفروشیم. همانطور که دیدهاید، تولید و صادرات آمریکا به سطحی تاریخی رسیده است.»
رضا طلایینیک، سخنگوی وزارت دفاع جمهوری اسلامی، گفت دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا «هیچ چارهای» جز پذیرفتن مطالبات تهران و به رسمیت شناختن «حقوق» جمهوری اسلامی ندارد.
طلایینیک گفت «تمکین نکردن» آمریکا به مطالبات جمهوری اسلامی، به «تحمیل» هزینههای بیشتر و «شکستهای پیاپی» بعدی برای دونالد ترامپ و اسرائیل منجر خواهد شد.
او افزود ترامپ باید ضمن پذیرش پیشنهادهای جمهوری اسلامی، به فکر جلوگیری از «خسارتها و هزینههای بیشتر» ادامه جنگ برای مردم آمریکا و جامعه جهانی باشد.
سخنگوی وزارت دفاع جمهوری اسلامی همچنین گفت «بیتوجهی» ترامپ به منافع ملی آمریکا، «تبعیت از اسرائیل» و رفتارهای «مغرورانه» او، باعث فرو رفتن بیشتر آمریکا در «باتلاق» جنگ خواهد شد.
مورگان اورتگاس، سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل، در واکنش به گزارش نیویورکتایمز درباره احتمال دریافت هزینه از کشتیهای عبوری از تنگه هرمز، گفت آمریکا اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی کنترل این آبراه بینالمللی را در دست بگیرد.
اورتگاس در واکنش به گزارش اخیر نیویورکتایمز درباره گفتوگوهای جمهوری اسلامی و عمان برای دریافت هزینه خدمات از کشتیهایی که از تنگه هرمز عبور میکنند، گفت چنین اقدامی به معنای «تسلیم شدن در برابر حکومت ایران» است.
اورتگاس همچنین گفت از زمان جنگ جهانی دوم، ارتش آمریکا بهعنوان «بزرگترین ارتش جهان» مسئول تضمین آزادی دریانوردی در جهان بوده است.
او تاکید کرد ایالات متحده اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی کنترل تنگه هرمز را بهعنوان یک آبراه بینالمللی در اختیار بگیرد.
یک منبع آگاه میگوید روند فروش تسلیحات آمریکا به تایوان، برخلاف اظهارات اخیر یک مقام ارشد آمریکایی، به جنگ با جمهوری اسلامی ایران مرتبط نیست و تاخیر احتمالی در این زمینه ناشی از نیاز به تامین مهمات برای عملیات علیه حکومت ایران نبوده است.
به گزارش رویترز، این منبع که با موضوع آشنایی دارد، تاکید کرده فروش تسلیحات به تایوان معمولاً سالها زمان میبرد تا نهایی شود و ارتباطی با عملیات «خشم حماسی» ندارد.
این اظهارات پس از آن مطرح شد که هانگ کائو، سرپرست وزارت نیروی دریایی آمریکا، در جلسه کمیته فرعی بودجه دفاعی سنای آمریکا گفته بود روند فروش تسلیحات به تایوان برای اطمینان از کافی بودن ذخایر مهمات آمریکا در جنگ با ایران متوقف شده است.
به گفته این منبع، دونالد ترامپ پیشتر اعلام کرده بود بهزودی درباره بسته فروش تسلیحاتی به تایوان تصمیم خواهد گرفت.
رویترز گزارش داده تایوان، که چین آن را بخشی از قلمرو خود میداند، در انتظار تایید بسته تسلیحاتی آمریکا است؛ بستهای که ارزش آن ممکن است به ۱۴ میلیارد دلار برسد.
ترامپ پس از دیدار اخیر خود با شی جینپینگ، رییسجمهوری چین، گفته بود هنوز درباره تایید این بسته تصمیم نهایی نگرفته است؛ موضوعی که به ابهامها در تایپه دامن زده است.
منبع آگاه در گفتوگو با رویترز تاکید کرده است: «ارتش آمریکا بیش از اندازه کافی مهمات، تسلیحات و ذخایر نظامی برای تامین همه اهداف راهبردی رییسجمهوری ترامپ و حتی فراتر از آن در اختیار دارد.»
آمریکا بر اساس قانون روابط تایوان مصوب ۱۹۷۹ موظف به فراهم کردن ابزارهای دفاعی برای تایوان است و مقامهای آمریکایی پس از دیدار ترامپ و شی جینپینگ نیز اعلام کردهاند سیاست واشینگتن در قبال تایوان تغییری نکرده است.
دولت تایوان روز جمعه اعلام کرد هیچ اطلاعی درباره تاخیر در فروش تسلیحات آمریکا دریافت نکرده است. در همین حال، چین بار دیگر خواستار توقف فروش تسلیحات آمریکا به تایوان شده، در حالی که دولت تایوان ادعاهای حاکمیتی پکن را رد کرده و تاکید دارد تنها مردم این جزیره درباره آینده آن تصمیم میگیرند.
نیکلای ملادینوف، نماینده عالی «هیئت صلح غزه» وابسته به طرح دونالد ترامپ، در گزارشی به شورای امنیت سازمان ملل اعلام کرده است که اسرائیل اجرای مراحل باقیمانده توافق آتشبس غزه را به شرط خلع سلاح جنبش حماس دنبال خواهد کرد.
بر اساس این طرح، پیشنهادی به حماس ارائه شده که شامل خلع سلاح مرحلهای و همچنین ادغام نیروهای پلیس مرتبط با این جنبش در یک کمیته تکنوکرات در غزه است.
ملادینوف همچنین گفته است که اجرای کامل طرح صلح غزه وابسته به پذیرش خلع سلاح از سوی حماس خواهد بود و بدون آن، پیشبرد مراحل بعدی امکانپذیر نخواهد بود.
پنج سنديکای فرانسوی در بیانیهای اعلام کردند که در یک گردهمایی در مقابل مقر سازمان ملل متحد در شهر ژنو سوئیس، همبستگی خود را با کارگران ایران و با همه کسانی که مورد استثمار و ستم قرار گرفتهاند، علیه سرکوبگری رژیم مبارزه میکنند و خشونت جنگ را متحمل می شوند، ابراز خواهند داشت.
کنفدراسیون دموکراتیک کار، کنفدراسیون عمومی کار، کنفدراسیون متحده سندیکایی، اتحاد سندیکایی همبستگی و اتحاد ملی سندیکاهای مستقل فرانسه در این بیانیه مشترک اعلام کردند که این گردهمایی با شرکت نمایندگان سازمانهای سندیکایی از چند کشور دیگر، و «کمیته هماهنگی» که از سوی گروههای ایرانی در خارج از ایران تشکیل شده است، برگزار خواهد شد.
بهنوشته بیانیه، گردهمایی ۱۵ خرداد و در جریان کنفرانس سالانه سازمان بینالمللی کار برگزار خواهد شد.
سندیکاهای فرانسوی اعلام کردند که هدف از برگزاری این گردهمایی «محکوم کردن حضور نمایندگان جمهوری اسلامی در کنفرانس سالانه سازمان بینالمللی کار» و «تاکید مجدد بر اعلان همبستگی با کارگران ایران و با همه کسانی که مورد استثمار و ستم قرار گرفتهاند، علیه سرکوب رژیم مبارزه میکنند و خشونت جنگ را متحمل می شوند»، است.
آنها گفتند که در این گردهمایی خواستار پایان فوری جنگ در منطقه، آزادی بیقید و شرط همه زندانیان سیاسی و زندانیان عقیدتی، توقف فوری بازداشتها، شکنجه و اعدامها، برقراری فوری اینترنت، حق تشکلیابی مستقل، حق اعتصاب و تظاهرات، امنیت شغلی، و اجرای استانداردهای بهداشتی و ایمنی در محیط کار، فراهم شدن شرایط زندگی شرافتمندانه، و تعیین دستمزدهای متناسب با هزینههای زندگی خواهند شد.
این پنج سندیکای کارگری فرانسه در سالیان گذشته بارها از تشکلهای مستقل صنفی و نیز کارگران و مزدبگیران حمایت کرده و سیاستهای جمهوری اسلامی را محکوم کردهاند.
آنها از جمله در بیانیه پنجم اسفند سال گذشته خواستار پایان فوری سرکوبها در ایران شدند و بر لزوم آزادی همهٔ کسانی که به خاطر استفاده از حقوق بنیادین خود بازداشت شدهاند، تاکید کردند.
در این بیانیه با اشاره به کشته شدن دهها هزار معترض به دست نیروهای جمهوری اسلامی در دیماه سال گذشته، نوشته شده بود: «گورهای دستهجمعی با شتاب حفر شدهاند تا ابعاد این کشتار پنهان بماند» و«بسیاری از خانوادهها هم چنان از سرنوشت عزیزان ناپدیدشده خود بیخبرند.»
پیش از فراخوان پنج سندیکای فرانسوی برای برگزاری یک گردهمایی در شهر ژنو، کمپین برای آزادی کارگران زندانی نیز اعلام کرده بود که در اعتراض به «حضور نمایندگان حکومت جمهوری اسلامی» در اجلاس سالانه سازمان بینالمللی کار و «ادامه سیاست سرکوب و کشتار در سایه فضای جنگی» و «در حمایت از مردم ایران»، تجمعی را در شهر ژنو سوییس برگزار میکند.
این کمپین در حساب کاربری خود در اینستاگرام نوشته بود که این تجمع روز ۱۲ خرداد برگزار خواهد شد و گفته بود خواست فوریاش، «اخراج جمهوری اسلامی از سازمان جهانی کار بهعنوان یک گام مهم در بایکوت جهانی این حکومت آدمکش در سطح جهان است.»