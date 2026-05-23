رسانه‌های ایران شنبه پیام عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، به نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله لبنان، را منتشر کرده‌اند.

بر اساس گزارش خبرگزاری تسنیم، در این پیام آمده که جمهوری اسلامی «تا آخرین لحظه از حمایت جنبش‌های مطالبه‌گر حق و آزادی دست نخواهد کشید و حزب‌الله مقاوم و پیروز در رأس این جنبش‌هاست».

عراقچی افزود: «از همان ابتدا که برخی کشورهای منطقه برای کاهش تنش میان ایران و آمریکا وارد میانجیگری شدند، ایران پیوند آتش‌بس لبنان با هر توافقی را به عنوان شرط مطرح کرد و این اصل تاکنون به عنوان یک مبدأ تردیدناپذیر باقی مانده و در زمره مطالبات حقه دولت و ملت ایران است و چنین خواهد ماند.»

او ادامه داد که «در آخرین پیشنهاد ارائه‌شده از سوی جمهوری اسلامی از طریق میانجی پاکستانی برای توقف دائمی و پایدار جنگ، مجددا بر گنجاندن لبنان در آتش‌بس تاکید شده است.»