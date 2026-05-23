مقام جمهوری اسلامی: فرمانده ارتش پاکستان برای هماهنگی با واشینگتن ایران را ترک کرد
الجزیره به نقل از یک مقام جمهوری اسلامی نوشت که حکومت ایران نمیتواند فراتر از مفاد مندرج در یادداشت تفاهم، امتیاز بیشتری به آمریکا ارائه کند.
این مقام جمهوری اسلامی که نامش فاش نشده، افزود که قرار بود فرمانده ارتش پاکستان یادداشت تفاهم را در تهران اعلام کند، اما برای هماهنگی با واشینگتن، ایران را ترک کرده است.
او گفت: «ممکن است ۳۰ روز پس از توافق، امکان آغاز مذاکرات هستهای وجود داشته باشد و تفاهمنامه نهایی شامل پایان جنگ، رفع محاصره، بازگشایی تنگه هرمز و خروج نیروهای آمریکایی از منطقه جنگی است.»