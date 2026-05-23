یک منبع آگاه می‌گوید روند فروش تسلیحات آمریکا به تایوان، برخلاف اظهارات اخیر یک مقام ارشد آمریکایی، به جنگ با جمهوری اسلامی ایران مرتبط نیست و تاخیر احتمالی در این زمینه ناشی از نیاز به تامین مهمات برای عملیات علیه حکومت ایران نبوده است.

به گزارش رویترز، این منبع که با موضوع آشنایی دارد، تاکید کرده فروش تسلیحات به تایوان معمولاً سال‌ها زمان می‌برد تا نهایی شود و ارتباطی با عملیات «خشم حماسی» ندارد.

این اظهارات پس از آن مطرح شد که هانگ کائو، سرپرست وزارت نیروی دریایی آمریکا، در جلسه کمیته فرعی بودجه دفاعی سنای آمریکا گفته بود روند فروش تسلیحات به تایوان برای اطمینان از کافی بودن ذخایر مهمات آمریکا در جنگ با ایران متوقف شده است.

به گفته این منبع، دونالد ترامپ پیش‌تر اعلام کرده بود به‌زودی درباره بسته فروش تسلیحاتی به تایوان تصمیم خواهد گرفت.

رویترز گزارش داده تایوان، که چین آن را بخشی از قلمرو خود می‌داند، در انتظار تایید بسته تسلیحاتی آمریکا است؛ بسته‌ای که ارزش آن ممکن است به ۱۴ میلیارد دلار برسد.

ترامپ پس از دیدار اخیر خود با شی جین‌پینگ، رییس‌جمهوری چین، گفته بود هنوز درباره تایید این بسته تصمیم نهایی نگرفته است؛ موضوعی که به ابهام‌ها در تایپه دامن زده است.

منبع آگاه در گفت‌وگو با رویترز تاکید کرده است: «ارتش آمریکا بیش از اندازه کافی مهمات، تسلیحات و ذخایر نظامی برای تامین همه اهداف راهبردی رییس‌جمهوری ترامپ و حتی فراتر از آن در اختیار دارد.»

آمریکا بر اساس قانون روابط تایوان مصوب ۱۹۷۹ موظف به فراهم کردن ابزارهای دفاعی برای تایوان است و مقام‌های آمریکایی پس از دیدار ترامپ و شی جین‌پینگ نیز اعلام کرده‌اند سیاست واشینگتن در قبال تایوان تغییری نکرده است.

دولت تایوان روز جمعه اعلام کرد هیچ اطلاعی درباره تاخیر در فروش تسلیحات آمریکا دریافت نکرده است. در همین حال، چین بار دیگر خواستار توقف فروش تسلیحات آمریکا به تایوان شده، در حالی که دولت تایوان ادعاهای حاکمیتی پکن را رد کرده و تاکید دارد تنها مردم این جزیره درباره آینده آن تصمیم می‌گیرند.

