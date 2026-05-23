لیندسی گراهام بار دیگر با توافق آمریکا با جمهوری اسلامی مخالفت کرد
لیندسی گراهام، سناتور جمهوریخواه در شبکه ایکس نوشت: «در صورت توافق برای پایان درگیری با جمهوری اسلامی، بهدلیل ناتوانی در حفاظت از تنگه هرمز و توان آنها برای تهدید زیرساختهای نفتی، ایران بهعنوان یک قدرت غالب و نیازمند راهحل دیپلماتیک دیده خواهد شد».
گراهام افزود: «این ترکیب از توان جمهوری اسلامی برای تهدید دائمی تنگه هرمز و آسیب به زیرساختهای نفتی خلیج فارس، تغییر بزرگی در موازنه قدرت است و در بلندمدت برای اسرائیل یک "کابوس" خواهد بود.»
گراهام نوشت: «همچنین این سوال مطرح میشود که اگر این برداشتها درست است، اساسا چرا جنگ آغاز شد.»