محمدباقر قالیباف، رییس مجلس جمهوری اسلامی، در دیدار با عاصم منیر، رییس ستاد کل ارتش پاکستان، گفت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در دوران آتش‌بس بازسازی شده‌اند و در صورت آغاز دوباره جنگ، واکنش ایران شدیدتر خواهد بود.

او گفت: «نیروهای مسلح ما در دوران آتش‌بس به نحوی خود را بازسازی کرده‌اند که در صورت حماقت ترامپ و آغاز مجدد جنگ، حتما برای آمریکا کوبنده‌تر و تلخ‌تر از روز اول جنگ خواهند بود.»

قالیباف با اشاره به نقش پاکستان در میانجی‌گری افزود: «در آتش‌بسی بودیم که شما واسطه‌اش بودید و آمریکا با نقص عهد، محاصره دریایی کرد و حالا به‌دنبال برداشتن آن است.»

قالیباف تاکرد کرد: «در مذاکرات از حقوق خود کوتاه نمی آییم.»