مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال خبر داد کمپ تیم ملی فوتبال از آریزونای آمریکا به کمپی در شهر تیخوانا مکزیک منتقل شده است. او به سایت فدراسیون فوتبال گفت: «با این تغییر، مساله ویزا تا اندازه زیادی حل میشود. میتوانیم با پرواز ایرانایر به مکزیک برویم و برگشت هم از همانجا بیاییم.»
تیخوانا شهری مرزی در شمال غربی مکزیک، در ایالت باخا کالیفرنیا، است و در نزدیکی مرز ایالات متحده و شهر سندیگو قرار دارد.
رسانههای ایران امروز گزارش دادند سفارت آمریکا در آنکارا برای تعدادی از بازیکنان تیم ملی، از جمله مهدی طارمی، شجاع خلیلزاده و احسان حاجصفی، ویزا صادر نکرده است.
از سوی دیگر، فدراسیون فوتبال اصرار دارد با پرواز ایرانایر به آمریکا سفر کند؛ تصمیمی که با توجه به تحریمهای این شرکت هواپیمایی، امکانپذیر نیست.
مهدی تاج توضیحی نداد که تکلیف ویزای ورود به آمریکا برای برگزاری مسابقات تیم ملی چه میشود.
از سوی دیگر به نظر میرسد این تصمیم فدراسیون فوتبال برای دور ماندن تیم ملی از تقابل با ایرانیان مقیم آمریکا باشد.
ایرانیان بار دیگر در شهرهای کشورهای مختلف جهان تجمع و مخالفت خود را با جمهوری اسلامی اعلام کردند. در برخی تجمعها، تظاهرکنندگان خواستار بسته شدن سفارتخانههای جمهوری اسلامی و همچنین آزادی زندانیان سیاسی در ایران شدند.
بر اساس ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال، شماری از ایرانیان در سوئیس شنبه دوم خرداد با تجمع مقابل سفارت جمهوری اسلامی، خواستار بستهشدن آن شدند.
آنها همچنین با حمل تصاویر شاهزاده رضا پهلوی و پرچم شیر و خورشید، از انقلاب ملی حمایت کردند.
علاوه بر این، ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند ایرانیان بریتانیا شنبه دوم خرداد در لندن با حمل پرچمهای شیر و خورشید در حمایت از انقلاب ملی علیه جمهوری اسلامی تجمع کردند.
ایرانیان مقیم شهرهای مختلف آلمان، ایتالیا و سوئد نیز با برگزاری تجمع و راهپیمایی در همبستگی با معترضان داخل ایران، خواستار قطع روابط سیاسی با حکومت جمهوری اسلامی و تعطیلی سفارتها شدند.
یکی از شرکتکنندگان در تجمع برلین در گفتوگو با احمد صمدی، خبرنگار ایراناینترنشنال، گفت: «مردم داخل ایران را تنها نمیگذاریم و تا روز آزادی در کنارشان هستیم.»
تعدادی از شرکتکنندگان در این تجمع نیز با نوشتن اسامی جاویدنامان بر روی لباسهای خود، یاد ایشان را گرامی داشتند.
یکی دیگر از شرکتکنندگان در این تجمع گفت: «صدای زندانیان سیاسی، خانوادههای جاویدنامان و مردم ایران هستیم.»
در ویدیویی دیگر که به دست ایراناینترنشنال رسیده است، شماری از ایرانیان دانمارک دیده میشوند که در حمایت از انقلاب ملی، شنبه دوم خرداد در کپنهاگ تجمع کردند.
در هفتههای گذشته نیز بر اساس فراخوانها و بهدنبال درخواست شاهزاده رضا پهلوی، ایرانیان از استرالیا تا کانادا و از اروپا تا آمریکا تجمع کردند.
لندن، برلین، پاریس و بروکسل از جمله شهرهای محل برگزاری تجمعات هفتگی ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی هستند.
تداوم تجمعات اعتراضی ایرانیان در خارج از کشور در شرایطی است که در داخل ایران نیز در روزهای اخیر، دانشآموزان در مناطق مختلف کشور از جمله خرمآباد، بروجرد و دورود در استان لرستان و نقاطی از استان کهگیلویه و بویراحمد، در اعتراض به وضع موجود آموزشی، تجمع کردند و علیه مسئولان شعار دادند.