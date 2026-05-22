مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در حاشیه نشست ناتو درباره مذاکرات جاری با جمهوری اسلامی گفت که واشینگتن در انتظار نتایج گفتوگوهای در حال انجام است؛ گفتوگوهایی که به گفته او نشانههایی از پیشرفت داشتهاند.
او افزود: «ما در انتظار نتایج این گفتوگوها هستیم که نشانههایی از پیشرفت دارد. نمیخواهم در این باره اغراق کنم؛ تحرک محدودی صورت گرفته و این مثبت است، اما اصول اساسی تغییری نکرده است.»
وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد که حکومت ایران هرگز نباید به سلاح هستهای دست یابد و گفت: «برای تحقق این هدف، باید به مسئله غنیسازی و نیز موضوع اورانیوم با غنای بالا رسیدگی کنیم و افزون بر آن، موضوع تنگه هرمز را نیز مد نظر قرار دهیم.»