جمعی از کارگران گروه ملی-صنعتی فولاد ایران در اهواز در ادامه اعتراضات روزهای اخیر، با انتشار بیانیه‌ای نسبت به وضعیت حقوق و مزایا، نحوه تعیین دستمزد سال جاری و فشارهای معیشتی اعتراض کردند.

این کارگران همچنین از برخورد مدیریت با اعتراضات کارگری انتقاد کرده‌اند.

به گزارش کانال تلگرامی «پژواک کار ایران»، در این بیانیه آمده است که نارضایتی کارکنان از نحوه تعیین حقوق و مزایا افزایش یافته و در فرآیند تعیین سقف حقوق، عواملی مانند تورم، سابقه کاری، تخصص، سختی کار و شرایط واقعی زندگی کارگران لحاظ نشده است.

کارگران معترض همچنین مدعی شده‌اند که پس از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، تغییراتی در فرمول‌های پرداخت اعمال شده که عملاً باعث محدود شدن افزایش واقعی حقوق شده و اثر این طرح را برای کارکنان کاهش داده است. به گفته آنان، این موضوع موجب تشدید احساس بی‌عدالتی در نظام پرداخت شده است.

در بخش دیگری از این بیانیه، کارگران خواستار شفاف‌سازی فوری درباره نحوه تعیین حقوق سال ۱۴۰۵، بازنگری در سقف‌گذاری دستمزدها، توضیح روشن درباره تغییر فرمول‌های پرداخت پس از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و همچنین احترام به حق اعتراض و مطالبه‌گری پرسنل شده‌اند.