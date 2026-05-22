مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، پس از نشست ناتو در سوئد درباره مذاکرات با تهران گفت: «همه ما دوست داریم توافقی با ایران شکل بگیرد که در آن تنگه‌ها باز باشند و ایران از جاه‌طلبی‌های هسته‌ای خود دست بردارد.»

او افزود: «این چیزی است که همه ما امیدواریم و همچنان برایش تلاش خواهیم کرد و همین حالا هم که با شما صحبت می‌کنم، کار و مذاکرات در این زمینه ادامه دارد.»

وزیر خارجه آمریکا با اشاره به این که باید یک «برنامه جایگزین» هم وجود داشته باشد، گفت که برنامه جایگزین در صورتی باید عملی شود که حکومت ایران از باز کردن تنگه‌ هرمز خودداری کند.

او گفت: «پس باید از الان درباره‌اش فکر کنیم. من امروز این موضوع را مطرح کردم. واکنش‌های تاییدآمیز زیادی دیدم. اما هنوز چیزی برای اعلام رسمی درباره اقدام مشخصی که در حال انجام باشد نداریم.»

وزیر خارجه آمریکا درباره برنامه جایگزین در صورت امتناع جمهوری اسلامی از بازگشایی تنگه هرمز افزود: «نمی‌دانم لزوما این می‌تواند ماموریت ناتو باشد یا نه، اما قطعا کشور‌های عضو ناتو می‌توانند در آن مشارکت کنند.»