اعلام جرم دادستانی آلمان علیه متهم به جاسوسی برای جمهوری اسلامی
دادستانی فدرال آلمان اعلام کرد علیه یک شهروند دانمارکی با اصالت افغانستانی به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی اعلام جرم کرده است. این فرد متهم است که به دستور نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی، اقدام به جمعآوری اطلاعات درباره یهودیان ساکن آلمان با هدف آمادهسازی برای عملیات ترور و آتشسوزی کرده است.
جزییات بیشتر با احمد صمدی، خبرنگار ایراناینترنشنال
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی برای دریافت ویزای آمریکا، خبرنگاران و عکاسانی را انتخاب کرده که در سوابق حرفهای خود هیچ انتقادی از این فدراسیون نداشتهاند. همچنین گفته میشود برای هر یک از این ۱۵ نفر، روزانه ۵۰ دلار کمکهزینه در نظر گرفته شده است.
جزییات بیشتر با رها پوربخش، عضو تحریریه ایراناینترنشنال
انور قرقاش، مشاور دیپلماتیک رییس امارات متحده عربی، روز جمعه هشدار داد دور دوم درگیری میان آمریکا و جمهوری اسلامی میتواند وضعیت منطقه را پیچیدهتر کند اما تاکید کرد که هر راهحل سیاسی باید به «ریشههای» بحران بپردازد تا از ایجاد پیچیدگیهای جدید در آینده جلوگیری شود.
قرقاش همچنین هشدار داد هرگونه تغییر در وضعیت کنترل تنگه هرمز پیامدهای جدی خواهد داشت.
او از کشورهای اروپایی خواست تنگه هرمز را نه مسئلهای دوردست، بلکه موضوعی مرتبط با امنیت انرژی و تجارت خود بدانند.
حسنعلی اخلاقیامیری، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، به دیدهبان ایران گفت جمهوری اسلامی بنا ندارد در حوزه خلیج فارس و تنگه هرمز از «حقوق» خود کوتاه بیاید و افزود: «قانون دریافت عوارض از تنگه هرمز را تصویب میکنیم.»
او اضافه کرد: «تمام مسئولان اتفاق نظر دارند که تنگه هرمز از منافع جمهوری اسلامی است. هر مذاکرهای هم صورت بگیرد، کشتیهای دشمن و کشورهای همکار دشمن حق عبور نداشته و بقیه کشتیها باید عوارض بپردازند.»
اخلاقیامیری همچنین با اشاره به تهدید دونالد ترامپ درباره بازگشایی تنگه هرمز گفت آمریکا میخواهد با باز کردن این تنگه «خود را از این معرکه خلاص کند»، اما پس از «تحمیل جنگ اخیر» و وارد شدن هزینههای سنگین به جمهوری اسلامی، «دیگر قرار نیست از حق خود بگذریم.»
مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا روز جمعه اعلام کرد گزارشی از وقوع حادثهای در فاصله ۹۸ مایل دریایی در شمال جزیره سقطرا یمن دریافت کرده است. در این حادثه یک کشتی تایید کرد یک شناور کوچک حامل پنج نفر به آن نزدیک شده است.
این نهاد جزئیات بیشتری درباره ماهیت نزدیک شدن شناور کوچک یا هویت سرنشینان آن ارائه نکرد.
مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا افزود مقامهای ذیربط در حال بررسی این حادثه هستند و تحقیقات ادامه دارد.
همزمان با ادامه اختلافها میان تهران و واشینگتن بر سر ذخایر اورانیوم غنیشده در ایران و کنترل تنگه هرمز، پاکستان در تلاش است زمینه دستیابی به توافقی برای پایان جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی را فراهم کند.
خبرگزاری رویترز جمعه اول خرداد در گزارشی نوشت عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، با محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان، در تهران دیدار کرد تا درباره پیشنهادهای مربوط به پایان جنگ آمریکا و اسرائیل علیه حکومت ایران گفتوگو کند.
بر اساس گزارش رسانهها در ایران، این دومین دور گفتوگوهای نقوی با مقامهای ایرانی در دو روز گذشته بوده است.
رویترز نوشت اسلامآباد در تلاش است ارتباط میان تهران و واشینگتن را تسهیل کند تا چارچوبی برای پایان جنگ و حل اختلافها شکل بگیرد.
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، ۳۱ اردیبهشت گفت در مذاکرات «نشانههای مثبتی» دیده میشود، اما هشدار داد اگر جمهوری اسلامی طرح دریافت عوارض از کشتیهای عبوری از تنگه هرمز را اجرا کند، دستیابی به توافق ممکن نخواهد بود.
او گفت: «ما میخواهیم این مسیر باز و آزاد باشد. تنگه هرمز یک آبراه بینالمللی است.»
یک منبع ارشد ایرانی نیز به رویترز گفت اختلافها میان دو طرف کاهش یافته، اما موضوع غنیسازی اورانیوم و تنگه هرمز همچنان از اصلیترین موانع توافق هستند.
جنگ جاری شوک بزرگی به اقتصاد جهانی وارد کرده و افزایش قیمت نفت، نگرانیها را درباره تورم تشدید کرده است.
پیش از آغاز جنگ، حدود یکپنجم صادرات جهانی نفت و گاز طبیعی مایع از تنگه هرمز عبور میکرد.
همزمان ارزش دلار آمریکا به بالاترین سطح شش هفته گذشته نزدیک شده و قیمت نفت نیز در پی تردید بازارها نسبت به موفقیت مذاکرات، افزایش یافته است.
پیشنهاد تازه جمهوری اسلامی که این هفته به آمریکا ارائه شده، شامل درخواستهایی مانند کنترل تنگه هرمز، دریافت غرامت جنگ، لغو تحریمها، آزادسازی داراییهای بلوکهشده و خروج نیروهای آمریکایی از منطقه است. درخواستهایی که ترامپ پیشتر آنها را رد کرده بود.
همزمان آژانس بینالمللی انرژی اعلام کرد جنگ جاری «بدترین شوک انرژی جهان» را ایجاد کرده است.
این نهاد هشدار داد همزمانی اوج تقاضای تابستانی و کمبود عرضه جدید از خاورمیانه، ممکن است بازار انرژی را در ماههای ژوییه و اوت وارد «منطقه قرمز» کند.