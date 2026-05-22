حسنعلی اخلاقی‌امیری، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، به دیده‌بان ایران گفت جمهوری اسلامی بنا ندارد در حوزه خلیج فارس و تنگه هرمز از «حقوق» خود کوتاه بیاید و افزود: «قانون دریافت عوارض از تنگه هرمز را تصویب می‌کنیم.»

او اضافه کرد: «تمام مسئولان اتفاق نظر دارند که تنگه هرمز از منافع جمهوری اسلامی است. هر مذاکره‌ای هم صورت بگیرد، کشتی‌های دشمن و کشورهای همکار دشمن حق عبور نداشته و بقیه کشتی‌ها باید عوارض بپردازند.»

اخلاقی‌امیری همچنین با اشاره به تهدید دونالد ترامپ درباره بازگشایی تنگه هرمز گفت آمریکا می‌خواهد با باز کردن این تنگه «خود را از این معرکه خلاص کند»، اما پس از «تحمیل جنگ اخیر» و وارد شدن هزینه‌های سنگین به جمهوری اسلامی، «دیگر قرار نیست از حق خود بگذریم.»