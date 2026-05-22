تسنیم: جمهوری اسلامی «سناریوهای جدیدی» برای مقابله با آمریکا و متحدانش آماده کرده است
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، به نقل از یک منبع نظامی اعلام کرد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران وضعیت را بهطور کامل زیر نظر دارند.
این منبع نظامی در ادامه مدعی شده که در صورت به گفته او «حماقت دشمن» و هرگونه اقدام یا بهانهجویی، سناریوهای تازهای برای مقابله با آمریکا و متحدانش آماده شده است.
این منبع نظامی همچنین مدعی شده که «در صورت اقدام احتمالی دشمن»، آنچه را که «نسخه سوم مبارزه جمهوری اسلامی» توصیف کرده، فعال خواهد شد.
این «نسخه سوم» بنا به این گزارش، شامل «تغییر در تجهیزات، اهداف، تاکتیکها و راهبردهای نظامی است و میتواند به گسترش جبهههای درگیری در سطح فرامنطقهای» منجر شود.