خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، به نقل از یک منبع نظامی گزارش داد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی «به‌طور کامل» تحولات را زیر نظر دارند و در صورت آنچه «حماقت دشمن» و هرگونه بهانه‌جویی از سوی آمریکا و متحدانش خوانده شده، سناریوهای تازه‌ای آماده کرده‌اند.

به گفته این منبع، در صورت اقدام نظامی احتمالی آمریکا، «نسخه سوم مبارزه جمهوری اسلامی» اجرا خواهد شد؛ نسخه‌ای که به ادعای او در حوزه تجهیزات جدید، اهداف نوین، تاکتیک‌ها و راهبردهای جنگی نمود خواهد داشت و حتی می‌تواند جبهه‌های جدیدی در سطح فرامنطقه‌ای ایجاد کند.

این منبع نظامی همچنین مدعی شد آمریکا در صورت «زیاده‌خواهی و اقدام نظامی»، «تنبیه بزرگ سوم» را در کمتر از یک سال تجربه خواهد کرد؛ تنبیهی که به گفته او «به شکلی خاص‌تر و جدیدتر» خواهد بود.