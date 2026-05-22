قطر و عربستان درباره تلاشهای میانجیگری برای کاهش تنش میان ایران و آمریکا گفتوگو کردند
دفتر نخستوزیر قطر اعلام کرد شیخ محمد بن جاسم آل ثانی، نخستوزیر و وزیر خارجه این کشور، در تماس تلفنی با فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربستان سعودی، درباره روابط دوجانبه و راههای تقویت همکاری میان دو کشور گفتوگو کرده است.
در این تماس همچنین تلاشهای میانجیگرانه پاکستان میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی مورد بررسی قرار گرفته.
بنا به این گزارش دو طرف بر اهمیت هماهنگی برای حمایت از روند کاهش تنشها در منطقه تاکید کردهاند.
مقام قطری در این گفتوگو خواستار همراهی همه طرفها با روندهای دیپلماتیک شد تا زمینه برای دستیابی به توافقی پایدار و جلوگیری از تشدید بحران فراهم شود.