مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، جمعه یکم خرداد در حاشیه نشست ناتو گفت جمهوری اسلامی در پی ایجاد نظامی اختصاصی برای اخذ عوارض در یک آبراه بین‌المللی است و تلاش می‌کند عمان را نیز به پیوستن به این سازوکار متقاعد کند. روبیو تاکید کرد که این اقدام «غیرقابل قبول» است.

او افزود: «هیچ کشوری در جهان نباید چنین چیزی را بپذیرد. من کشوری را نمی‌شناسم که جز ایران از آن حمایت کند.»

روبیو با اشاره به تحرکات دیپلماتیک در سازمان ملل متحد گفت قطعنامه‌ای با پیشنهاد بحرین در شورای امنیت مطرح شده که آمریکا در آن نقش فعالی داشته و به گفته او، بیشترین تعداد هم‌پیشنهاددهنده را در تاریخ شورای امنیت دارد. او هشدار داد چند کشور در حال بررسی وتوی این قطعنامه هستند و افزود: «این مایه تاسف خواهد بود.»

وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد واشینگتن برای دستیابی به اجماع جهانی جهت جلوگیری از اجرای چنین طرحی تلاش می‌کند و گفت: «باید دید آیا سازمان ملل همچنان کارآمد است یا نه. ما می‌کوشیم از این مسیر به نتیجه برسیم.»

او تصریح کرد اگر اخذ عوارض در تنگه هرمز اجرایی شود، ممکن است در دیگر آبراه‌های مهم جهان نیز تکرار شود و افزود: «این قابل قبول نیست و نمی‌تواند رخ دهد.»

روبیو با اشاره به اهمیت تنگه هرمز گفت این آبراه برای کشورهای حاضر در نشست و نیز برای دیگر کشورها، به‌ویژه در منطقه هند-آرام، حیاتی است.

او در پایان با ابراز امیدواری نسبت به نتایج نشست ناتو گفت این دیدار زمینه را برای نشست رهبران در حدود شش هفته آینده فراهم خواهد کرد و افزود که تا آن زمان کارهای زیادی پیش رو است.