تحولات مناقشه ایران در ۲۴ ساعت گذشته
الحدث به نقل از یک منبع دیپلماتیک ارشد اعلام کرد که عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان شامگاه پنجشنبه به تهران سفر نخواهد کرد.
رییسجمهوری آمریکا در کاخ سفید به خبرنگاران گفت: «جمهوری اسلامی قرار نیست سلاح هستهای داشته باشد. ما نمیتوانیم اجازه بدهیم.»
دونالد ترامپ به خبرنگاران گفت که ایالات متحده خواهان دریافت عوارض در تنگه هرمز نیست.
وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که اجرای سیستم اخذ عوارض در تنگه هرمز از سوی جمهوری اسلامی، دستیابی به توافق دیپلماتیک را غیرممکن خواهد کرد.
اینترفکس نوشت که پوتین ایده انتقال اورانیوم غنیشده ایران به روسیه و ذخیرهسازی در این کشور را با رییسجمهور چین در میان گذاشت.
رویترز به نقل از دو منبع ارشد ایرانی گزارش داد مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، دستور داده ذخایر اورانیوم با غنای بالا نباید از ایران خارج شود.
