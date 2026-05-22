سناتور ویکر: توافق با رژیم ایران نشانه ضعف است، ترامپ باید توان نظامی آنها را از بین ببرد
سناتور راجر ویکر، رییس کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد آمریکا در مقطعی قرار دارد که میتواند میراث ریاستجمهوری دونالد ترامپ را تعیین کند.
او گفت غریزه ترامپ بر «تمام کردن کاری است که در ایران آغاز کرده» بود، اما به گفته او «مشاورههای نادرست» باعث شده «مسیر توافق» دنبال شود.
سناتور ویکر در ادامه تاکید کرده که فرمانده کل قوای آمریکا باید اجازه دهد نیروهای مسلح این کشور «توانمندیهای نظامی متعارف ایران را نابود» و تنگه هرمز را بازگشایی کنند.
او همچنین ادامه «تلاش برای توافق با حکومت ایران را نشانه ضعف» دانست و گفت زمان اقدام مدتهاست که فرا رسیده است.