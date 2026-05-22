وب‌سایت نت‌بلاکس، نهاد ناظر بر اختلال‌های اینترنتی در جهان، صبح جمعه اول خرداد اعلام کرد قطع گسترده اینترنت در ایران وارد هشتاد‌وچهارمین روز خود شده و دسترسی به شبکه‌های بین‌المللی برای بیش از هزار و ۹۹۲ ساعت همچنان به‌طور گسترده قطع است.

این نهاد ناظر بر اینترنت نوشت با ادامه این وضعیت، شکاف‌های اجتماعی و اقتصادی عمیق‌تر می‌شود و هر ساعت از قطع اینترنت، ارتباط با جهان خارج را بیش از پیش به جایگاه، همراهی با حاکمیت و برخورداری از امتیاز وابسته می‌کند.