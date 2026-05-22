شرکت فیلمسازی یونیورسال پیکچرز با همکاری مایکل بی، کارگردان شناختهشده آمریکایی، مراحل اولیه ساخت فیلمی درباره عملیات نجات دو خلبان ایالات متحده در جریان جنگ با جمهوری اسلامی را آغاز کرد. هنوز زمان شروع تولید، بازیگران یا تاریخ اکران این فیلم اعلام نشده است.
وبسایت نتبلاکس، نهاد ناظر بر اختلالهای اینترنتی در جهان، صبح جمعه اول خرداد اعلام کرد قطع گسترده اینترنت در ایران وارد هشتادوچهارمین روز خود شده و دسترسی به شبکههای بینالمللی برای بیش از هزار و ۹۹۲ ساعت همچنان بهطور گسترده قطع است.
این نهاد ناظر بر اینترنت نوشت با ادامه این وضعیت، شکافهای اجتماعی و اقتصادی عمیقتر میشود و هر ساعت از قطع اینترنت، ارتباط با جهان خارج را بیش از پیش به جایگاه، همراهی با حاکمیت و برخورداری از امتیاز وابسته میکند.
ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، در واکنش به تحریم محمدرضا رئوف شیبانی، سفیر اخراجشده جمهوری اسلامی در لبنان، از سوی وزارت خزانهداری آمریکا، در شبکه ایکس نوشت تحریم کردن یک دیپلمات وزارت امور خارجه بهمعنای «تحریم دیپلماسی» است.
او افزود: «این مذاکره هم احتمالا فریب است و آمریکاییها تمایلی به دیپلماسی ندارند.»
رضایی همچنین نوشت: «حالا که دیپلمات ایرانی را هم تحریم کردهاند به جای دیپلماتها، موشکها را برای مذاکره با شیطان بفرستید تا حساب کار دستش بیاید.»
مارک روته، دبیرکل ناتو، در نشست وزیران خارجه این ائتلاف در سوئد گفت هرگونه تهدید علیه گذرگاههای راهبردی دریایی، از جمله تنگه هرمز، میتواند پیامدهای گستردهای برای امنیت بینالمللی و اقتصاد جهانی داشته باشد.
روته جمعه اول خرداد در دومین روز نشست وزیران خارجه سازمان پیمان نظامی آتلانتیک شمالی (ناتو) در هلسینبورگ سوئد، گفت که این سازمان تحولات مربوط به تنگه هرمز را با دقت دنبال میکند و بر حفظ آزادی کشتیرانی و امنیت خطوط انتقال انرژی تاکید دارد.
او همچنین گفت آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز موضوعی مهم برای همه اعضای ناتو است، اما ممکن است مستقیما در چارچوب ماموریت رسمی این ائتلاف قرار نگیرد.
روته در عین حال بر ادامه نقش کلیدی آمریکا در امنیت اروپا تاکید کرد و گفت ارسال تجهیزات حیاتی آمریکایی به اوکراین، از جمله سامانههای پاتریوت، همچنان برای ناتو اهمیت اساسی دارد.
دبیرکل ناتو افزود بخش مهمی از این حمایتها اکنون با تامین مالی کشورهای اروپایی انجام میشود.
او همچنین گفت روند افزایش بودجه دفاعی در اروپا شتاب گرفته و بسیاری از اعضای ناتو در مسیر تحقق هدف اختصاص پنج درصد از تولید ناخالص داخلی به هزینههای دفاعی قرار دارند.
روته روسیه را «تهدید بلندمدت» برای امنیت اروپا توصیف کرد و خواستار افزایش تولیدات صنایع دفاعی در کشورهای عضو شد.
ترامپ پنج هزار نیروی اضافی به لهستان اعزام میکند
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، اعلام کرد واشینگتن پنج هزار نیروی اضافی به لهستان اعزام میکند. تصمیمی که همزمان با نشست وزیران خارجه ناتو در سوئد و در بحبوحه اختلافها بر سر جنگ با جمهوری اسلامی اعلام شد.
او گفت: «کشوری مثل اسپانیا اجازه استفاده از این پایگاهها را به آمریکا نمیدهد؛ در این صورت چرا عضو ناتو است؟ این سوال کاملا منصفانهای است.»
روبیو در عین حال از دیگر اعضای ناتو که به آمریکا کمک کردهاند قدردانی کرد و گفت این موضوع باید در نشست ناتو بررسی شود.
مقامهای ناتو تاکید کردهاند آمریکا از این ائتلاف ۳۲ عضوی درخواست مشارکت مستقیم در «جنگ ایران» نکرده، اما بسیاری از اعضا اجازه استفاده از حریم هوایی و پایگاههای خود را به نیروهای آمریکایی دادهاند.
خبرگزاری رویترز گزارش داد وزیران اروپایی در نشست هلسینبورگ تلاش خواهند کرد نگرانیهای واشینگتن را کاهش دهند و تاکید کنند آمادهاند در صورت فراهم شدن شرایط، برای حفظ آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز کمک کنند.
همزمان نگرانی کشورهای اروپایی درباره تعهد ترامپ به ناتو افزایش یافته است؛ بهویژه پس از تصمیم آمریکا برای کاهش بخشی از نیروهایش در اروپا و لغو استقرار موشکهای دوربرد تاماهاوک در آلمان.
سه منبع آگاه نیز به رویترز گفتند واشینگتن قصد دارد به متحدان ناتو اطلاع دهد دامنه تواناییهای نظامیای را که در زمان بحران در اختیار این ائتلاف قرار میدهد، کاهش خواهد داد.
در عین حال، الکسوس گرینکویچ، فرمانده عالی ناتو، تلاش کرد متحدان اروپایی را آرام کند و گفت هرگونه کاهش نیروهای آمریکایی طی چند سال انجام خواهد شد تا کشورهای اروپایی فرصت توسعه تواناییهای دفاعی خود را داشته باشند.