وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، با آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، به‌صورت تلفنی رایزنی کرده است.

به گفته وزارت خارجه جمهوری اسلامی، عراقچی در گفت‌وگو با گوترش تأکید کرده است که تهران با وجود «بی‌اعتمادی شدید» نسبت به طرف‌های مقابل، با رویکرد به گفته او «مسئولانه وارد مسیر دیپلماتیک شده» و به‌دنبال دستیابی به نتیجه‌ای «معقول و عادلانه» است.

همزمان، بنا به همین گزارش، عراقچی با رئیس اقلیم کردستان عراق نیز تماس تلفنی داشته است.