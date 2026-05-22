نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل: کشورهای منطقه و اردن باید به تهران غرامت بدهند
امیر سعید ایروانی، نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل، در نامهای به شورای امنیت سازمان ملل متحد، اعلام کرد کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس و اردن در حمله آمریکا علیه حکومت ایران نقش فعال داشتهاند.
ایروانی در این نامه که برای دبیرکل سازمان ملل نیز ارسال شده، گفته است که این کشورها، با ارائه پایگاهها، پشتیبانی لجستیکی، اطلاعاتی و هماهنگی پدافند هوایی در عملیات خشم حماسی آمریکا مشارکت کردهاند.
او در این نامه تاکید کرده که دولتهای مذکور بهعنوان «کشورهای مسئول» موظف هستند «خسارتهای مادی و معنوی وارد شده به ایران» را مطابق حقوق بینالملل جبران کنند.