مقامات هوانوردی جمهوری اسلامی روز جمعه اعلام کردند تمامی مجوزهای پیشین برای پروازهای مسافربری در بخش غربی محدوده اطلاعات پرواز تهران و غرب کشور لغو شده و تنها هشت فرودگاه اجازه فعالیت دارند.

بر اساس این تصمیم، فرودگاه‌های مهرآباد و امام خمینی تهران، قزوین، شهید ستاری، پیام، یزد، اصفهان و اراک «فقط در ساعات روشنایی روز » مجاز به فعالیت هستند

از این پس انجام پروازهای برنامه‌ای یا چارتر، نیازمند اخذ مجوز جدید از سازمان هواپیمایی کشوری خواهد بود.

این تغییر عملاً تردد عادی مسافری در این فرودگاه‌های منطقه غرب تهران را به ساعات مشخص‌شده محدود می‌کند و پیش از هرگونه پرواز برنامه‌ای یا چارتر، نیاز به تأیید مجدد از تهران وجود دارد.