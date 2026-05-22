همه مجوزهای پیشین برای پروازهای مسافربری در بخش غربی تهران و غرب کشور لغو شد
مقامات هوانوردی جمهوری اسلامی روز جمعه اعلام کردند تمامی مجوزهای پیشین برای پروازهای مسافربری در بخش غربی محدوده اطلاعات پرواز تهران و غرب کشور لغو شده و تنها هشت فرودگاه اجازه فعالیت دارند.
بر اساس این تصمیم، فرودگاههای مهرآباد و امام خمینی تهران، قزوین، شهید ستاری، پیام، یزد، اصفهان و اراک «فقط در ساعات روشنایی روز » مجاز به فعالیت هستند
از این پس انجام پروازهای برنامهای یا چارتر، نیازمند اخذ مجوز جدید از سازمان هواپیمایی کشوری خواهد بود.
