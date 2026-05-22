اسرائیل: حکومت ایران ممکن است علیه کشورهای عرب و اسرائیل دست به حمله غافلگیرانه موشکی بزند
مقامهای اطلاعاتی اسرائیل، پنجشنبه هشدار دادند که جمهوری اسلامی ممکن است در حال برنامهریزی برای انجام یک حمله غافلگیرانه با استفاده از موشکها و پهپادها علیه کشورهای خلیج فارس و اسرائیل باشد.
این هشدار پس از یک ارزیابی امنیتی با حضور فرماندهان ارشد نظامی و یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، مطرح شده است.
این ارزیابیها در حالی منتشر میشود که گزارشها از ادامه گفتوگوهای آمریکا و ایران درباره آتشبس حکایت دارد.
همزمان برخی خبرهای تایید نشده نیز حاکی از اختلافنظرهایی میان دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، و بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، درباره نحوه ادامه مواجهه با حکومت ایران است.
مقامهای امنیتی میگویند تهران ممکن است پیش از رسیدن واشینگتن و تلآویو به جمعبندی درباره پایان مسیر دیپلماتیک، دست به اقدام بزند.
در همین حال همکاریهای نظامی و اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل برای افزایش آمادگی و رهگیری تهدیدهای احتمالی تقویت شده است.