فداحسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، درباره احتمال توافق جمهوری اسلامی با آمریکا با میانجیگری پاکستان گفت پاکستانیها «حسن نیت» دارند و برای انجام این میانجیگری تلاش میکنند.
او افزود: «احتمال میدهم رفاقتی که عاصم منیر با ترامپ دارد، او را وادار کند شروط را بپذیرد؛ از جمله اینکه وارد تنگه هرمز نشود، وارد غنیسازی نشود، خسارت ایران را بدهد و پولهای بلوکهشده را آزاد کند.»
مالکی با تمجید از اقدامات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در جریان جنگ گفت سران واشینگتن تصور میکردند در حمله به ایران نیز پیروز خواهند شد، اما «در این میدان به معنای واقعی کلمه میخکوب شدند».
او گفت: «سران واشینگتن که پس از وقایع ونزوئلا دچار غرور و سرمستی سیاسی شده بودند، تصور میکردند در حمله به ایران نیز پیروز خواهند بود؛ اما در این میدان به معنای واقعی کلمه میخکوب شدند.»
خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع ارشد ایرانی گزارش داد مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، دستور داده ذخایر اورانیوم با غنای بالا نباید از ایران خارج شود.
به گفته این منابع، این دستور موضع تهران را در برابر یکی از اصلیترین خواستههای آمریکا در مذاکرات برای پایان دادن به جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی سختتر کرده است.
مقامهای اسرائیلی نیز به رویترز گفتهاند دونالد ترامپ به اسرائیل اطمینان داده هر توافق احتمالی باید شامل خروج ذخایر اورانیوم غنیشده از ایران باشد.
یکی از منابع ایرانی به رویترز گفت دستور رهبر جمهوری اسلامی و اجماع در ساختار حاکمیت این است که ذخایر اورانیوم غنیشده نباید از کشور خارج شود.
به گفته منابع رویترز، مقامهای جمهوری اسلامی معتقدند انتقال این مواد به خارج، جمهوری اسلامی را در برابر حملات احتمالی آینده آمریکا و اسرائیل آسیبپذیرتر میکند.
همزمان با افزایش تنشها در خاورمیانه، واشینگتن فشارهای خود را برای اعمال محدودیت بر استفاده تهران از ارزهای دیجیتال افزایش داده است. مقامهای آمریکایی میکوشند کانالهای مالی وابسته به جمهوری اسلامی را مسدود کنند و دسترسی تهران به شبکههای مالی مبتنی بر رمزارز را کاهش دهند.
فاکسنیوز گزارش داد دولت دونالد ترامپ تلاشهای خود را برای ردیابی و توقیف ارزهای دیجیتال مرتبط با حکومت ایران تشدید کرده، زیرا مقامهای آمریکایی معتقدند تهران برای انتقال پول خارج از سیستم بانکداری سنتی، تراکنشهای مبتنی بر بیتکوین را گسترش داده است.
پیشتر اسکات بسنت، وزیر خزانهداری ایالات متحده، از توقیف حدود ۵۰۰ میلیون دلار ارز دیجیتال مرتبط با جمهوری اسلامی خبر داد؛ رقمی که ۳۴۴ میلیون دلار از آن چهارم اردیبهشت مسدود شد.
شرکت تتر در آن زمان اعلام کرد در مسدودسازی این حجم از رمزارز در دو آدرس دیجیتال با دولت آمریکا همکاری کرده است.
از زمان بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید، راهبرد «فشار حداکثری» بار دیگر به محور اصلی سیاست خارجی آمریکا در قبال تهران بدل شده است.
در ماههای اخیر و بهویژه پس از آغاز کارزار نظامی مشترک ایالات متحده و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی در ۹ اسفند ۱۴۰۴، واشینگتن ابعاد جدیدی از این راهبرد را در قالب سیاست «خشم اقتصادی»به اجرا گذاشته است.
این سیاست که با هدف تحت فشار گذاشتن شریانهای حیاتی جمهوری اسلامی دنبال میشود، افزون بر محاصره بنادر جنوبی ایران، با وضع بستههای تحریمی گوناگون، فشار بر تهران را بهشدت افزایش داده است.
در آخرین دور از تحریمها، وزارت خزانهداری آمریکا ۲۹ اردیبهشت «صرافی امین» و شبکهای از شرکتهای مرتبط را بهدلیل تسهیل صدها میلیون دلار تراکنش به نفع جمهوری اسلامی در فهرست سیاه قرار داد.
دارایی دیجیتال ۷.۷ میلیارد دلاری جمهوری اسلامی
به گزارش فاکسنیوز، برآوردهای تازه یک شرکت فعال در حوزه داده و رصد تهدیدات حاکی از آن است که تهران حدود ۷.۷ میلیارد دلار دارایی دیجیتال در اختیار دارد.
فاکسنیوز افزود بر اساس برخی گزارشها، ایران یک پلتفرم بیمه دیجیتال برای کشتیهای باری فعال در تنگه هرمز راهاندازی کرده و تمامی پرداختهای این سامانه با بیتکوین تسویه میشود.
به گفته کارشناسان، رمزارزها با وجود آنکه از سوی برخی بازیگران خارجی ابزاری برای فرار از تحریمها تلقی میشوند، همچنان قابل رهگیری هستند و میتوانند سرنخهایی برای نهادهای تحقیقاتی و نظارتی بر جای بگذارند.
کریس پرکینز، مدیرعامل شرکت «مدیریت دارایی دیجیتال ۲۵۰» در همین رابطه گفت: «تجربه مکرر ما نشان میدهد که این داراییها برای نهادهای مجری قانون و سایر سازمانها در آمریکا، ابزار کارآمدتری جهت پایش محسوب میشوند، چرا که ردپای دیجیتال زیادی از خود باقی میگذارند.»
فاکسنیوز در ادامه گزارش داد به باور برخی فعالان و منابع آگاه در صنعت ارز دیجیتال، واشینگتن میتواند با تهدید به محروم کردن صرافیهای رمزارزی از دسترسی به نظام بانکی آمریکا، فشارها را علیه جمهوری اسلامی تشدید کند.
تاکنون گزارشهای متعددی درباره بهرهبرداری راهبردی جمهوری اسلامی از ظرفیت ارزهای دیجیتال جهت دور زدن تحریمهای بینالمللی، تسویه وجوه حاصل از فروش نفت و تامین مالی گروههای نیابتی در منطقه منتشر شده است.
روزنامه والاستریت ژورنال اسفند سال گذشته گزارش داد بیش از یک میلیارد دلار از طریق بایننس، بزرگترین صرافی ارز دیجیتال جهان، به شبکههای تحت تحریم جمهوری اسلامی منتقل شده است.
پارلمان اروپا قرار است پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت در استراسبورگ درباره قطعنامهای فوری در زمینه وضعیت حقوق بشر در ایران رایگیری کند؛ قطعنامهای که پس از بحث نمایندگان درباره اعدامها، سرکوب معترضان و مخالفان، و فشار بر زندانیان سیاسی و اقلیتهای مذهبی مطرح شده است.
متنهای پیشنهادی چند گروه سیاسی پارلمان اروپا در قالب یک قطعنامه مشترک تجمیع شده و آنچه نمایندگان «نقض سیستماتیک حقوق بشر» از سوی جمهوری اسلامی توصیف میکنند را محکوم کرده است.
در این قطعنامه، توقف فوری اعدامها، آزادی زندانیان سیاسی، پاسخگو کردن عاملان نقض حقوق بشر و تشدید تحریمهای اتحادیه اروپا علیه افراد و نهادهای مرتبط با سرکوب خواسته شده است.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، مهسا ستوده ۲۵ ساله و ماندانا ستوده ۳۸ ساله، دو خواهر بهائی ساکن شیراز، با گذشت بیش از ۵۰ روز از زمان بازداشت، همچنان در بلاتکلیفی بهسر میبرند.
مهسا و ماندانا ستوده به ترتیب ۹ و ۱۲ فروردین سال جاری به دست ماموران سپاه و بدون ارائه حکم قضایی بازداشت شدند و اکنون بهصورت جداگانه در زندان عادلآباد شیراز نگهداری میشوند.
یک منبع آگاه به ایراناینترنشنال گفت خانواده این دو شهروند بهائی هر روز با نگرانی پیگیر وضعیت آنان هستند، اما تلاشهایشان تاکنون بیپاسخ مانده است.
