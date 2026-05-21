فاتح بیرول، مدیر آژانس بینالمللی انرژی، گفت آغاز اوج تقاضای تابستانی برای سوخت، همراه با نبود صادرات جدید نفت از خاورمیانه و کاهش ذخایر، ممکن است بازار نفت را در ماههای ژوییه و اوت (تیر و مرداد) وارد مرحله بحرانی (منطقه قرمز) کند.
بیرول در سخنرانی خود در اندیشکده چتمهاوس لندن گفت جهان بحران عرضه نفت ناشی از جنگ جمهوری اسلامی و اسرائیل را در شرایطی آغاز کرد که با مازاد نفت روبهرو بود و همین مسئله به جذب شوک اولیه کمک کرد، اما اکنون ذخایر نفتی در حال کاهش است.
او افزود آژانس بینالمللی انرژی در ماه مارس (اسفند و فروردین) با هماهنگی ۳۲ عضو خود، ۴۰۰ میلیون بشکه نفت از ذخایر راهبردی آزاد کرده و در صورت نیاز آماده آزادسازی بیشتر ذخایر نیز هست.