انتشار ویدیویی که در آن دستورالعمل‌های محتوایی به خبرنگاران اعزامی دیکته می‌شود، نشان‌دهنده اطلاع‌رسانی مهندسی شده و تلاش برای محو کردن مرز میان شفافیت و پروپاگاندا است.

به نوشته فوتبال ۳۶۰، این رفتار مصداق انحصارگرایی اطلاعاتی است که ماهیت پرسشگری را ذبح می‌کند. فدراسیون با تبدیل خبرنگاران به کارگزاران خود، اکوسیستم رسانه‌ای را به یک تریبون یک‌طرفه تقلیل داده و با این پنهان‌کاری، تیشه به ریشه سرمایه نمادین و اعتماد عمومی تیم ملی می‌زند.

در بخش دیگری از گزارش فوتبال ۳۶۰ تاکید شده است که رسانه‌های همسو، استقلال حرفه‌ای خود را در ازای امتیاز سفر فدا کرده‌اند.

این رسانه در پایان هشدار می‌دهد که عصر مدیریت اطلاعات با حذف منتقدان به پایان رسیده و افکار عمومی به زودی حقیقت را از پشت پرده‌ها استشمام خواهد کرد.