مسعود پزشکیان در دیدار با امیر حاتمی، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی، گفت دولت با تمام ظرفیت در کنار نیروهای مسلح قرار دارد و از «نوسازی تجهیزات، تقویت زیرساختهای عملیاتی و افزایش توان بازدارندگی» حمایت میکند.
او افزود انسجام ملی، آمادگی دفاعی و حفظ اقتدار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، مهمترین پشتوانه امنیت، ثبات و آرامش کشور در برابر تهدیدها و «جنگ ترکیبی دشمنان» است.
حاتمی نیز گفت: «نیروهای ارتش جمهوری اسلامی با همه توان، آمادگی جانفشانی و فداکاری در مسیر دفاع از امنیت، استقلال، عزت و تمامیت ارضی کشور و صیانت از ملت بزرگ ایران را دارند و در انجام ماموریتهای خود لحظهای درنگ نخواهند کرد.»