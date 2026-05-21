حسین شریعتمداری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان، در یادداشتی خواستار تصویب قانونی از سوی مجلس جمهوری اسلامی شد که بر اساس آن تنگه هرمز تا زمان کشتن دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، بر روی شناورهای آمریکایی و متحدان این کشور بسته بماند.
شریعتمداری در این یادداشت همچنین خواهان «دریافت حق عبور (ترانزیت) از تمامی شناورها بدون استثناء» شد.
نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان، همچنین خواستار تصویب قانونی شد که بر اساس آن، تمام شناورهای متعلق به اسرائیل و یا حامل نفت و کالا برای این کشور تا «محو کامل آن از جغرافیای جهان»، مصادره شود.
بر اساس گزارش کانال ۹ استرالیا، نیروهای دفاعی این کشور از یک پایگاه محرمانه در خاورمیانه دهها ماموریت برای ردیابی موشکها و پهپادهای جمهوری اسلامی انجام دادند.
رویترز گزارش داد پاکستان حدود ۸ هزار نیروی نظامی به همراه جنگندههای جیاف ۱۷، پهپاد و سامانههای پدافند هوایی اچکیو ۹ ساخت چین را به عربستان سعودی اعزام کرده است.
خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، اعلام کرد رامین زله و کریم معروفپور، دو زندانی سیاسی، صبح پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت اعدام شدند.
میزان اتهامهای این دو زندانی را «عضویت در گروههای تجزیهطلب»، «تشکیل گروه با هدف برهم زدن امنیت کشور»، «قیام مسلحانه» و مشارکت در «اقدامات تروریستی» اعلام کرد.
بر اساس گزارش میزان، زله در مرداد ۱۴۰۳ و معروفپور در فروردین ۱۴۰۰ بازداشت شده بودند و حکم اعدام آنها پس از تایید در دیوان عالی کشور اجرا شده است.
در همین حال، سازمان حقوق بشر ایران گزارش داد حکم اعدام علی نادر العبیدی، ۲۷ ساله، و فاضل شیخ کریم، ۲۹ ساله، دو زندانی عراقی، سحرگاه دوشنبه ۱۷ فروردین در زندان مرکزی کرج اجرا شده است.
به گزارش این سازمان، این دو زندانی سیاسی در یک پرونده مشترک با اتهام «جاسوسی» به اعدام محکوم شده بودند.
سازمان حقوق بشر ایران به نقل از یک منبع مطلع نوشت نادر العبیدی و شیخ کریم، دو شهروند اهل شهر عماره عراق، به اتهام جاسوسی برای نهادهای اطلاعاتی و امنیتی یکی از کشورهای عربی در کرج بازداشت شده بودند.
به گفته این منبع، آنها پیش از صدور حکم، ۱۱ ماه در بازداشتگاه وزارت اطلاعات تحت بازجویی قرار داشتند، سپس به بند اطلاعات سپاه در زندان رجاییشهر کرج منتقل شدند و در نهایت برای اجرای حکم اعدام به زندان مرکزی کرج انتقال یافتند.
با اعدام این چهار زندانی سیاسی، شمار زندانیان اعدامشده با اتهامهای سیاسی و امنیتی در ایران از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون، طی ۶۵ روز، به دستکم ۳۶ نفر رسید.
فاکسنیوز در گزارشی در مصاحبه با عمر محمد، کارشناس مبارزه با تروریسم، با اشاره به اینکه مجتبی خامنهای نزدیک به سه ماه است که در مخفیگاه به سر میبرد، نوشت این سبک زندگی یادآور سالهای پایانی زندگی اسامه بنلادن، رهبر پیشین القاعده، است.
این کارشناس مبارزه با تروریسم به فاکس نیوز گفت: «آمریکا رهبر جمهوری اسلامی را به همان سطح از ناپدید شدن عملیاتی کشانده که بنلادن ۱۰سال در ابوتآباد با آن زندگی کرد.»
او گفت: «بنلادن در ابوتآباد بدون هیچ ارتباط مخابراتی زندگی میکرد و ارتباطاتش فقط بهصورت دستی و از طریق دو پیک مورد اعتماد انجام میشد.»
به گفته محمد، درسی که تهران از ابوتآباد گرفته این است که امنترین مخفیگاه الزاماً غارهای دورافتاده نیست، بلکه یک مجتمع دیوارکشیشده در یک شهر نظامی است.
این کارشناس مبارزه با تروریسم افزود بنلادن تنها حدود یک کیلومتر با مهمترین آکادمی نظامی پاکستان فاصله داشت و پشت دیوارهای بلند پنهان بود. به باور او، نمونه مشابه در ایران میتواند سایتهای مستحکم زیرزمینی در کنار تاسیسات سپاه باشد.
روزنامه اسرائیل هیوم به نقل از «منابع آگاه» نوشت جلسه چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت در کاخ سفید درباره ایران با اختلافنظر شدید میان مقامهای ارشد دولت آمریکا همراه شد، اما رییسجمهوری آمریکا در نهایت، خلاف نظر وزیر جنگ و وزیر امور خارجه، و همسو با دیدگاه جیدی ونس و فرستادگان ویژهاش، ادامه مذاکرات با جمهوری اسلامی را تایید کرد.
این روزنامه راستگرا نوشت ارزیابی مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، و پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، این بود که در این مرحله، بدون اعمال فشار قابلتوجه، از جمله تهدید به حمله و تشدید تحریمهای اقتصادی، نمیتوان از جمهوری اسلامی امتیاز گرفت. در مقابل، ونس معتقد بود تازهترین پیشنهاد تهران نشانهای از انعطاف است و میتواند زمینه حرکت به سوی یک توافق اولیه را فراهم کند.
منابع آگاه از این جلسه به اسرائیل هیوم گفتند که استیو ویتکاف و جرد کوشنر، فرستادگان ویژه دونالد ترامپ نیز در این گفتوگو از موضع ونس حمایت کردند.
آنها پیش از این جلسه با رهبران عمان، قطر و عربستان سعودی گفتوگو کرده بودند.
به نوشته این رسانه تنش در این جلسه زمانی شدت گرفت که ترامپ از ونس و فرستادگان انتقاد و آنها متهم کرد که رویکردشان به جمهوری اسلامی امکان میدهد زمان بخرد و به تصویر ایالات متحده و نهاد ریاستجمهوری آسیب بزند. ونس با لحنی قاطع پاسخ داد که دولت باید به دنبال پایان دادن به این کارزار نظامی، بازگرداندن سربازان به خانه، کاهش قیمت نفت و تمرکز بر مشکلات داخلی آمریکا باشد؛ پاسخی که حاضران را غافلگیر کرد.
اسرائیل هیوم در ادامه این گزارش به گفتوگوی ترامپ با رهبران منطقه اشاره کرد و به نقل از دو منبع نوشت که رهبران اسرائیل و امارات متحده عربی، همزمان با تاکید بر ضرورت حفاظت از تاسیسات حساس خود در قبال حملات احتمالی جمهوری اسلامی، از پیش گرفتن «سیاستهای سختگیرانه» علیه جمهوری اسلامی حمایت میکنند.
در مقابل، رهبران عربستان سعودی و قطر ترجیح میدهند از بازگشت به درگیریها پرهیز شود.
این روزنامه همچنین به نقل از یک مقام آمریکایی درباره تماس تلفنی ترامپ با نخستوزیر اسرائیل نوشت که نتانیاهو از رفتار جمهوری اسلامی و احتمال وقتکشی تهران ابراز سرخوردگی کرد، در حالی که ترامپ بر پیچیدگی شرایط و دشواریهایی پیشِ رو تاکید داشت. با این حال رییسجمهوری آمریکا بار دیگر گفت که به رفع تهدید هستهای حکومت ایران متعهد است.