حامد تیزرویان، عکاس حیاتوحش و فعال محیط زیست، ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ در ساری بازداشت شده است.
بر اساس اطلاعات منتشرشده در شبکههای اجتماعی و منابع حقوق بشری، ماموران در جریان این بازداشت، تلفن همراه و دیگر وسایل الکترونیکی او را نیز ضبط کردند و اتهام مطرحشده علیه او «اجتماع و تبانی با هدف اقدام علیه امنیت ملی» عنوان شده است.
گزارشها حاکی است بازداشت این عکاس حیاتوحش پس از انتشار مطالبی انتقادی در شبکههای اجتماعی صورت گرفته است.
این مطالب شامل انتقاد از کشتار معترضان در دیماه و همچنین اعتراض به اجرای احکام اعدام بوده است.
تیزرویان از عکاسان شناختهشده در حوزه حیاتوحش ایران به شمار میرود و ثبت تصاویر کمیاب از گونههایی مانند خرس قهوهای و مرال که در معرض خطر انقراض قرار دارند، بخشی از فعالیت حرفهای او بوده است.