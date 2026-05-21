رویترز: فرمانده ارتش پاکستان درباره سفر میانجیگرانه به تهران تصمیم میگیرد
خبرگزاری رویترز به نقل از سه منبع آگاه گزارش داد که عاصم منیر، رییس ستاد کل ارتش پاکستان، پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت تصمیم خواهد گرفت که آیا برای میانجیگری به تهران سفر کند یا نه.
خبرگزاری ایسنا صبح پنجشنبه اعلام کرده بود که عاصم منیر پنجشنبه عازم تهران میشود.
یکی از این منابع به رویترز گفت: «ما با همه گروههای مختلف در ایران در تماس هستیم تا ارتباطات را منظم کنیم و روند کار سرعت بگیرد.»
او افزود: «کم شدن صبر ترامپ باعث نگرانی است، اما ما روی سرعت انتقال پیامها از هر طرف کار میکنیم.»