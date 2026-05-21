100 %

دونالد ترامپ، رییس‌جمهور آمریکا، در کاخ سفید گفت: «جمهوری اسلامی قرار نیست سلاح هسته‌ای داشته باشد. ما نمی‌توانیم اجازه بدهیم.»

او افزود که در صورت دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی، «در خاورمیانه جنگ هسته‌ای به راه خواهد افتاد، و آن جنگ به اینجا خواهد رسید، آن جنگ به اروپا خواهد رفت.»

رییس‌جمهور آمریکا تاکید کرد: «ما نمی‌توانیم اجازه دهیم چنین اتفاقی بیفتد، و چنین اتفاقی هم نخواهد افتاد.»

ترامپ درباره محاصره‌ بنادر جنوبی ایران از سوی آمریکا نیز گفت: «کنترل کامل تنگه هرمز را در دست داریم. این محاصره ۱۰۰ درصد موثر بوده است. هیچ‌کس نتوانسته عبور کند. مثل یک دیوار فولادی است.»

او افزود: «نیروی دریایی کار فوق‌العاده‌ای انجام داده است. هیچ کشتی بدون تایید ما به ایران نمی‌رود یا از ایران خارج نمی‌شود.»

ترامپ درباره اورانیوم غنی‌شده ایران نیز گفت: «ما اورانیوم بسیار غنی‌شده را می‌گیریم. ما به آن نیاز نداریم. احتمالا بعد از اینکه آن را بگیریم نابودش می‌کنیم، اما اجازه نخواهیم داد آن‌ها (مقامات جمهوری اسلامی) آن را داشته باشند.»

