العربیه: یک چوپان عراقی از وجود پایگاه اسرائیل در صحرای النخیب خبر داد
العربیه به نقل از منابع خود گزارش داد چوپان عراقی که از وجود یک پایگاه نظامی اسرائیل در صحرای النخیب عراق خبر داده، گفته یکی از نیروهای اسرائیلی او را به مرگ تهدید کرده است.
بر اساس این گزارش، این چوپان گفته در این پایگاه پنج بالگرد نظامی از نوع شینوک و بلکهاوک حضور داشتهاند.
منابع العربیه همچنین گفتند نیروهای امنیتی عراق به دلیل اختلال در رادارها موفق به شناسایی این پایگاه نشده بودند و نیروهای عراقی از بیم هدف قرار گرفتن، ناچار به خاموش کردن رادارهای خود شده بودند.
یک مقام ارشد امنیتی عراق، ۲۰ اردیبهشت گزارشهای منتشرشده درباره ایجاد یک پایگاه نظامی مخفی اسرائیل در صحرای غربی عراق برای پشتیبانی از حملات علیه جمهوری اسلامی را رد کرد و آنها را «نادرست» خوانده بود.