خبرگزاری رویترز گزارش داد بازارهای سهام خلیج فارس در آغاز معاملات پنج‌شنبه ۳۱ اردیبهشت، تحت تاثیر امیدها به نزدیک شدن آمریکا و جمهوری اسلامی به توافقی برای پایان جنگ خاورمیانه و همچنین افزایش قیمت نفت، رشد کردند.

بر اساس این گزارش، سرمایه‌گذاران پس از سخنان دونالد ترامپ درباره قرار داشتن مذاکرات با جمهوری اسلامی در مراحل پایانی، نشانه‌های پیشرفت در گفت‌وگوها را دنبال می‌کنند.

ترامپ هم‌زمان هشدار داده اگر جمهوری اسلامی با توافق موافقت نکند، حملات بیشتری انجام خواهد شد.

شاخص بورس دبی یک درصد، شاخص ابوظبی ۰/۲ درصد و شاخص قطر ۰/۶ درصد افزایش یافتند. در مقابل، شاخص بورس عربستان سعودی اندکی کاهش یافت. قیمت نفت برنت نیز با رشد بیش از یک درصدی به ۱۰۶ دلار و ۲۹ سنت در هر بشکه رسید.