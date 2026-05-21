روزنامه اسرائیل هیوم به نقل از «منابع آگاه» نوشت جلسه چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت در کاخ سفید درباره ایران با اختلافنظر شدید میان مقامهای ارشد دولت آمریکا همراه شد، اما رییسجمهوری آمریکا در نهایت، خلاف نظر وزیر جنگ و وزیر امور خارجه، و همسو با دیدگاه جیدی ونس و فرستادگان ویژهاش، ادامه مذاکرات با جمهوری اسلامی را تایید کرد.
این روزنامه راستگرا نوشت ارزیابی مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، و پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، این بود که در این مرحله، بدون اعمال فشار قابلتوجه، از جمله تهدید به حمله و تشدید تحریمهای اقتصادی، نمیتوان از جمهوری اسلامی امتیاز گرفت. در مقابل، ونس معتقد بود تازهترین پیشنهاد تهران نشانهای از انعطاف است و میتواند زمینه حرکت به سوی یک توافق اولیه را فراهم کند.
منابع آگاه از این جلسه به اسرائیل هیوم گفتند که استیو ویتکاف و جرد کوشنر، فرستادگان ویژه دونالد ترامپ نیز در این گفتوگو از موضع ونس حمایت کردند.
آنها پیش از این جلسه با رهبران عمان، قطر و عربستان سعودی گفتوگو کرده بودند.
به نوشته این رسانه تنش در این جلسه زمانی شدت گرفت که ترامپ از ونس و فرستادگان انتقاد و آنها متهم کرد که رویکردشان به جمهوری اسلامی امکان میدهد زمان بخرد و به تصویر ایالات متحده و نهاد ریاستجمهوری آسیب بزند. ونس با لحنی قاطع پاسخ داد که دولت باید به دنبال پایان دادن به این کارزار نظامی، بازگرداندن سربازان به خانه، کاهش قیمت نفت و تمرکز بر مشکلات داخلی آمریکا باشد؛ پاسخی که حاضران را غافلگیر کرد.
اسرائیل هیوم در ادامه این گزارش به گفتوگوی ترامپ با رهبران منطقه اشاره کرد و به نقل از دو منبع نوشت که رهبران اسرائیل و امارات متحده عربی، همزمان با تاکید بر ضرورت حفاظت از تاسیسات حساس خود در قبال حملات احتمالی جمهوری اسلامی، از پیش گرفتن «سیاستهای سختگیرانه» علیه جمهوری اسلامی حمایت میکنند.
در مقابل، رهبران عربستان سعودی و قطر ترجیح میدهند از بازگشت به درگیریها پرهیز شود.
این روزنامه همچنین به نقل از یک مقام آمریکایی درباره تماس تلفنی ترامپ با نخستوزیر اسرائیل نوشت که نتانیاهو از رفتار جمهوری اسلامی و احتمال وقتکشی تهران ابراز سرخوردگی کرد، در حالی که ترامپ بر پیچیدگی شرایط و دشواریهایی پیشِ رو تاکید داشت. با این حال رییسجمهوری آمریکا بار دیگر گفت که به رفع تهدید هستهای حکومت ایران متعهد است.