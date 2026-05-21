مهاجم تیم ملی با اشاره به سابقه خود در این تیم نوشت: «وقتی پيراهن تيم ملی كشورم را پوشيدم، به خودم قول دادم هر بار كه برای ايران بازی می كنم، با تمام وجود تلاش كنم تا باعث خوشحالی مردمی كه با عشق فوتبال را دنبال می كنند بشوم، بخصوص بچه‌هایی كه توی دورترين شهرها و روستاها با پيروزی ما خوشحال می‌شوند.»

او نوشته که در سن ١٧ سالگی و پیش از دعوت شدن به تیم ملی از سوی کارلوس كیروش، از کشور دیگری پيشنهاد مالی داشته است: «ولی تنها جواب من اين بود كه من فرزند ايرانم و دوست دارم برای مردم كشورم بازی كنم و باعث خوشحالی‌شان بشوم.»

سردار آزمون به فعالیت‌های غیر ورزشی خود در سال‌های گذشته از جمله در جریان جنگ ۱۲ روزه و همچنین حمایت از زنان ورزشکار، اشاره کرد و نوشت: «تا امروز هم از هيچ تلاشی برای حمايت از هموطنانم دريغ نكردم. هر جايی كه فوتبال بازی كنم، هويت من، قلب من و افتخار من ايران است.»

او که به دلیل مواضع ضد حکومتی خود پس از انقلاب ملی ایرانیان و جنگ اخیر از تیم ملی کنار گذاشته شد، با آرزوی موفقیت برای بازیکنان و کادر فنی تیم ملی «مخصوصا امیرخان» در جام جهانی ۲۰۲۶، نوشت: «من فوتباليستم و عاشق فوتبال و هر چيزی كه در زندگی به دست آوردم اول لطف خدا بوده و بعد زحمت و تلاش و حمايت و محبت مردم عزيز و به خاطر همين عشق هميشه قدردان مردم كشورم هستم.»