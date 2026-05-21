لیندسی گراهام، سناتور جمهوری‌خواه آمریکا، در شبکه ایکس به نقل از دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، نوشت که او همچنان تاکید دارد که جمهوری اسلامی نباید اجازه حفظ بیش از ۴۰۰ کیلو اورانیوم با غنای بالا را داشته باشد.

به گفته گراهام، این مواد می‌توانند برای ساخت «بمب کثیف» استفاده شوند یا در آینده تا سطح ۹۰ درصد برای تولید سلاح هسته‌ای غنی‌سازی شوند.

گراهام افزود، دونالد ترامپ تاکید کرده بدون توانایی غنی‌سازی، مسیری برای دستیابی به سلاح هسته‌ای وجود ندارد و به دلیل سابقه «تقلب» جمهوری اسلامی، تهران نباید اجازه ادامه غنی‌سازی را داشته باشد.

او همچنین جلوگیری از ادامه حمایت جمهوری اسلامی از گروه‌های نیابتی را از خطوط قرمز مذاکرات دانست و نوشت: «زمان همه‌چیز را مشخص خواهد کرد.»