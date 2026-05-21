شرکت یونیورسال و مایکل بی فیلمی درباره عملیات نجات خلبانان آمریکایی در ایران میسازند
وبسایت خبری «ددلاین» گزارش داد شرکت فیلمسازی «یونیورسال پیکچرز» با همراهی کارگردان «مایکل بی» در حال توسعه یک فیلم سینمایی درباره نجات دو خلبان آمریکایی هستند که پس از سرنگونی جنگنده «F-15E استرایک ایگل» در جریان عملیات «اپیک فیوری» در داخل خاک ایران و پشت خطوط دشمن، گرفتار شده بودند.
بر اساس این گزارش، این فیلم بر پایه کتابی در دست انتشار از «میچل زوکاف» ساخته میشود که انتشارات «هارپرکالینز» قرار است آن را در سال ۲۰۲۷ منتشر کند.
پروژه در حال حاضر در مرحله توسعه قرار دارد و جزئیات بیشتری از زمان تولید یا گروه بازیگران آن اعلام نشده است.