دونالد ترامپ پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت در گفت‌وگو با خبرنگاران در کاخ سفید اعلام کرد که مطمئن نیست بتواند این آخر هفته در مراسم ازدواج پسر بزرگش، دونالد ترامپ جونیور، شرکت کند. او دلیل این تردید را درگیری‌های مرتبط با ایران و دیگر مشغله‌های کاری عنوان کرد.

ترامپ در توضیح این موضوع در دفتر بیضی گفت: «او دوست دارد من در مراسم باشم»، اما افزود: «به او گفتم این زمان‌بندی برای من مناسب نیست، چون موضوعی به نام ایران و مسائل دیگر دارم.»

بر اساس این اظهارات، مراسم ازدواج دونالد ترامپ جونیور و بتینا اندرسون قرار است در باهاما برگزار شود.