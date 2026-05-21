آرین سلیمی، دارنده مدال طلای المپیک، در مسیر قهرمانی برابر حریفانی از قرقیزستان، مالزی، کره جنوبی و ازبکستان به پیروزی رسید و در فینال ماولونوف از ازبکستان را شکست داد.

یاسین ولی‌زاده نیز پس از پیروزی مقابل رقبایی از سنگاپور، عربستان، ایران و ازبکستان، به فینال وزن ۵۴- کیلوگرم رسید اما برابر جعفر الداوود از اردن شکست خورد و نایب‌قهرمان شد.

پیش از این، مهدی رزمیان در بخش مردان و معصومه رنجبر و فاطمه احمدی در بخش زنان از دور رقابت‌ها کنار رفتند.