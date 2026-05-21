دو نماینده مجلس از تشدید فشار مالی بر دولت و افزایش هزینههای تولید خبر دادند
غلامرضا تاجگردون، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، گفت دولت امروز به نقطهای رسیده که باید «قرارگاههای مردمی تامین منابع مالی پایدار» را شکل دهد.
او اضافه کرد: «این یعنی بانک مرکزی باید یک پشتوانه مردمی دیگر برای تامین منابع داشته باشد؛ چه از جانب افرادی که در داخل کشور منابع دارند و چه ایرانیان خارج از کشور که امروز میتوانند به اقتصاد کشورشان کمک کنند.»
همزمان، حامد یزدیان، عضو هیات رییسه کمیسیون کشاورزی مجلس، گفت: «افزایش قیمت جوجه یکروزه در ماههای اخیر که اثر قابلتوجهی بر قیمت تمامشده داشته را میتوان ناشی از تغییرات نرخ ارز و شرایط خاص کشور دانست.»