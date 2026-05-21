اگر این طرح در جلسه عصر پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت در مجلس نمایندگان تصویب میشد، نخستین اقدام موفق کنگره برای توبیخ تلاش نظامی دولت ترامپ به شمار میآمد. پیشتر تلاشهای دموکراتها برای تغییر در اختیارات جنگی دولت در قبال ایران ناکام مانده بود.
اوایل این هفته، چهار سناتور جمهوریخواه در موافقت با این طرح به دموکراتها پیوسته و به پیشبرد یک قطعنامه اختیارات جنگی رای داده بودند.
رسانه اکسیوس نوشت که رهبران جمهوریخواه قصد دارند پس از تعطیلی مجلس بهمناسبت روز یادبود در آمریکا، این طرح را دوباره مطرح کنند.
رهبران جمهوریخواه در جلسه پنجشنبه جلسه بررسی طرح تاسیس موزه زنان را بهمدت ۴۵ دقیقه بیش از وقت مشخصشده ادامه دادند تا نمایندگان همحزبیشان را از رای دادن به این طرح منصرف کنند.
این اقدام به خشم دموکراتها منجر شد. اکسیوس نوشت: «جیم مکگاورن، نماینده دموکرات از ماساچوست و عضو ارشد دموکراتها در کمیته مقررات مجلس نمایندگان، هنگامی که تلاش کرد درباره این اقدام پرسوجو کند، با فریادهای رییس جلسه ساکت شد.»
تلاشهای قبلی برای محدود کردن اختیارات جنگی ترامپ در قبال ایران بارها ناکام مانده بود. تازهترین تلاش دموکراتها هفته گذشته در یک رایگیری حیرتانگیز با نتیجه مساوی ۲۱۲ به ۲۱۲ شکست خورد.
جِرِد گُلدِن، نماینده میانهروی دموکرات از ایالت مین، تنها دموکراتی است که برخلاف موضع حزب خود بهطور مستمر با این طرح مخالفت کرده بود اما این بار قصد داشت رای خود را تغییر دهد و با محدود کردن اختیارات دونالد ترامپ در جنگ با جمهوری اسلامی موافقت کند.
این رایگیری تا حد زیادی نمادین است، زیرا ترامپ میتواند این طرح را وتو کند.
جمهوریخواهان تا حد زیادی از کارزار نظامی ترامپ حمایت کردهاند، اما با طولانی شدن درگیری بدون مجوز کنگره، ناآرامی و نگرانی در میان اعضای این حزب افزایش یافته است.
برخی جمهوریخواهان میگویند با پایان مهلت ۶۰ روزه مقرر در قانون اختیارات جنگی، ادامه حضور نیروهای آمریکایی بدون مجوز کنگره مبنای قانونی خود را از دست داده است. طبق قوانین آمریکا اگر یک جنگ بیش از ۶۰ روز ادامه یابد، رییسجمهوری باید یا مجوز کنگره را بگیرد یا نیروها را از درگیری خارج کند.
کاخ سفید استدلال میکند که این الزام دیگر صدق نمیکند، زیرا پیش از ۶۰ روزه شدن جنگ، با حکومت ایران آتشبس برقرار شده است. ترامپ در روزهای گذشته بارها این دور از جنگ را «پایان یافته» خواند.