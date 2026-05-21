رهبران جمهوری‌خواه در کنگره آمریکا، رای‌گیری درباره «قانون اختیارات جنگی» مربوط به جنگ با حکومت ایران را به تعویق انداختند.

این اقدام باعث شد که مایک لوین، نماینده دموکرات کنگره، آن‌ها را متهم کند که به دلیل نگرانی‌شان برای دست نیافتن به یک حمایت دوحزبی درباره این رأی، از تن دادن به رای گیری گریخته‌اند.

لوین با تاکید بر اینکه اعضای هر دو حزب آماده بودند تا اختیار قانون اساسی کنگره درباره جنگ و صلح را دوباره تثبیت کنند، نوشت:«مردم آمریکا شایسته کنگره‌ای هستند که کارش را انجام دهد، نه کنگره‌ای که از آن فرار کند؛ این یک رسوایی است.»