فاکسنیوز در گزارشی در مصاحبه با عمر محمد، کارشناس مبارزه با تروریسم، با اشاره به اینکه مجتبی خامنهای نزدیک به سه ماه است که در مخفیگاه به سر میبرد، نوشت این سبک زندگی یادآور سالهای پایانی زندگی اسامه بنلادن، رهبر پیشین القاعده، است.
این کارشناس مبارزه با تروریسم به فاکس نیوز گفت: «آمریکا رهبر جمهوری اسلامی را به همان سطح از ناپدید شدن عملیاتی کشانده که بنلادن ۱۰سال در ابوتآباد با آن زندگی کرد.»
او گفت: «بنلادن در ابوتآباد بدون هیچ ارتباط مخابراتی زندگی میکرد و ارتباطاتش فقط بهصورت دستی و از طریق دو پیک مورد اعتماد انجام میشد.»
به گفته محمد، درسی که تهران از ابوتآباد گرفته این است که امنترین مخفیگاه الزاماً غارهای دورافتاده نیست، بلکه یک مجتمع دیوارکشیشده در یک شهر نظامی است.
این کارشناس مبارزه با تروریسم افزود بنلادن تنها حدود یک کیلومتر با مهمترین آکادمی نظامی پاکستان فاصله داشت و پشت دیوارهای بلند پنهان بود. به باور او، نمونه مشابه در ایران میتواند سایتهای مستحکم زیرزمینی در کنار تاسیسات سپاه باشد.
روزنامه اسرائیل هیوم به نقل از «منابع آگاه» نوشت جلسه چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت در کاخ سفید درباره ایران با اختلافنظر شدید میان مقامهای ارشد دولت آمریکا همراه شد، اما رییسجمهوری آمریکا در نهایت، خلاف نظر وزیر جنگ و وزیر امور خارجه، و همسو با دیدگاه جیدی ونس و فرستادگان ویژهاش، ادامه مذاکرات با جمهوری اسلامی را تایید کرد.
این روزنامه راستگرا نوشت ارزیابی مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، و پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، این بود که در این مرحله، بدون اعمال فشار قابلتوجه، از جمله تهدید به حمله و تشدید تحریمهای اقتصادی، نمیتوان از جمهوری اسلامی امتیاز گرفت. در مقابل، ونس معتقد بود تازهترین پیشنهاد تهران نشانهای از انعطاف است و میتواند زمینه حرکت به سوی یک توافق اولیه را فراهم کند.
منابع آگاه از این جلسه به اسرائیل هیوم گفتند که استیو ویتکاف و جرد کوشنر، فرستادگان ویژه دونالد ترامپ نیز در این گفتوگو از موضع ونس حمایت کردند.
آنها پیش از این جلسه با رهبران عمان، قطر و عربستان سعودی گفتوگو کرده بودند.
به نوشته این رسانه تنش در این جلسه زمانی شدت گرفت که ترامپ از ونس و فرستادگان انتقاد و آنها متهم کرد که رویکردشان به جمهوری اسلامی امکان میدهد زمان بخرد و به تصویر ایالات متحده و نهاد ریاستجمهوری آسیب بزند. ونس با لحنی قاطع پاسخ داد که دولت باید به دنبال پایان دادن به این کارزار نظامی، بازگرداندن سربازان به خانه، کاهش قیمت نفت و تمرکز بر مشکلات داخلی آمریکا باشد؛ پاسخی که حاضران را غافلگیر کرد.
اسرائیل هیوم در ادامه این گزارش به گفتوگوی ترامپ با رهبران منطقه اشاره کرد و به نقل از دو منبع نوشت که رهبران اسرائیل و امارات متحده عربی، همزمان با تاکید بر ضرورت حفاظت از تاسیسات حساس خود در قبال حملات احتمالی جمهوری اسلامی، از پیش گرفتن «سیاستهای سختگیرانه» علیه جمهوری اسلامی حمایت میکنند.
در مقابل، رهبران عربستان سعودی و قطر ترجیح میدهند از بازگشت به درگیریها پرهیز شود.
این روزنامه همچنین به نقل از یک مقام آمریکایی درباره تماس تلفنی ترامپ با نخستوزیر اسرائیل نوشت که نتانیاهو از رفتار جمهوری اسلامی و احتمال وقتکشی تهران ابراز سرخوردگی کرد، در حالی که ترامپ بر پیچیدگی شرایط و دشواریهایی پیشِ رو تاکید داشت. با این حال رییسجمهوری آمریکا بار دیگر گفت که به رفع تهدید هستهای حکومت ایران متعهد است.
دونالد ترامپ گفت آمریکا چند روز در انتظار پاسخ جمهوری اسلامی میماند و اگر این صبر به جلوگیری از جنگ کمک کند، «ارزشمند» است.
ترامپ درباره توافق احتمالی با جمهوری اسلامی و وضعیت تنگه هرمز گفت باید تنگه را باز کنیم و افزود عجلهای ندارد. او گفت در ایران خشم و ناآرامی زیادی وجود دارد، زیرا مردم در شرایط بدی زندگی میکنند.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، گزارش داد جمهوری اسلامی در حال بررسی متن تازهای از آمریکاست که از طریق میانجی پاکستانی ارسال شده و هنوز پاسخی به آن داده نشده است.
الحدث به نقل از منابع خود گزارش داد کار بر روی نهاییسازی متن توافق میان واشینگتن و تهران با جدیت در حال انجام است و دور بعدی مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا پس از حج در اسلامآباد برگزار خواهد شد.
به گزارش رسانههای حقوق بشری، جمهوری اسلامی سحرگاه روز دوشنبه ۱۷فروردین، دو زندانی تبعه عراق بهنامهای علی نادر العبیدی، ۲۷ ساله و فاضل شیخ کریم، ۲۹ ساله را به اتهام «جاسوسی» به صورت مخفیانه در زندان مرکزی کرج اعدام کرد.
به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، هر دو زندانی از شهروندان عرب و اهل شهر عماره عراق بودند.
طبق گزارش ههنگاو به نقل از منابع آگاه، ماموران اداره اطلاعات سال گذشته این دو شهروند عراقی را در شهر کرج بازداشت کردند و یکی از شعبههای دادگاه انقلاب آنها را به اتهام جاسوسی به اعدام محکوم کرد.
طبق گزارش ههنگاو، این دو زندانی به مدت ۱۱ ماه در بازداشتگاه اداره اطلاعات و اطلاعات سپاه تحت شکنجه قرار داشتند و مدتی قبل از اجرای حکم به زندان مرکزی کرج منتقل شده بودند.
هنوز اجرای حکم اعدام این دو شهروند عراقی از سوی رسانههای داخلی ایران و یا نهادهای رسمی قوه قضاییه و همچنین کشور عراق اعلام نشده است.
با اعدام علی نادر العبیدی و فاضل شیخ کریم، شمار زندانیانی که از زمان آغاز جنگ اخیر با اتهامهای مرتبط با جاسوسی اعدام شدهاند، به دستکم هشت نفر رسید.
رسانه اسرائیلی واینت به نقل از یک مقام ارشد اسرائیلی نوشت که جنگ بعدی با جمهوری اسلامی در صورت وقوع «آخرین جنگ نخواهد بود» و درگیریها مکرر تا وقتی این حکومت در قدرت است، ادامه خواهد یافت.
این رسانه نوشت که اسرائیل در حال آماده شدن برای احتمال جنگ مجدد با ایران است و ایال زمیر، فرمانده ستاد کل ارتش این کشور، با هماهنگی کامل ایالات متحده، مجموعهای از گفتگوها و جلسات توجیهی را با نهادهای دفاعی، اداره اطلاعات نظامی، اداره عملیات و نیروی هوایی برگزار کرده است.
این مقام همچنین گفت که مقامهای دفاعی در حال به گفته او «بازتنظیم انتظارات» مردم در اسرائیل هستند و میکوشند آنها را برای رویارویی با یک واقعیت جدید آماده کنند؛ اینکه انتظار نمیرود کارزار علیه حکومت ایران با یک حمله به پایان برسد.