فاکس‌نیوز در گزارشی در مصاحبه با عمر محمد، کارشناس مبارزه با تروریسم، با اشاره به اینکه مجتبی خامنه‌ای نزدیک به سه ماه است که در مخفیگاه به سر می‌برد، نوشت این سبک زندگی یادآور سال‌های پایانی زندگی اسامه بن‌لادن، رهبر پیشین القاعده، است.

این کارشناس مبارزه با تروریسم به فاکس نیوز گفت: «آمریکا رهبر جمهوری اسلامی را به همان سطح از ناپدید شدن عملیاتی کشانده که بن‌لادن ۱۰سال در ابوت‌آباد با آن زندگی کرد.»

او گفت: «بن‌لادن در ابوت‌آباد بدون هیچ ارتباط مخابراتی زندگی می‌کرد و ارتباطاتش فقط به‌صورت دستی و از طریق دو پیک مورد اعتماد انجام می‌شد.»

به گفته محمد، درسی که تهران از ابوت‌آباد گرفته این است که امن‌ترین مخفیگاه الزاماً غارهای دورافتاده نیست، بلکه یک مجتمع دیوارکشی‌شده در یک شهر نظامی است.

این کارشناس مبارزه با تروریسم افزود بن‌لادن تنها حدود یک کیلومتر با مهم‌ترین آکادمی نظامی پاکستان فاصله داشت و پشت دیوارهای بلند پنهان بود. به باور او، نمونه مشابه در ایران می‌تواند سایت‌های مستحکم زیرزمینی در کنار تاسیسات سپاه باشد.