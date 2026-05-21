تحولات مناقشه ایران در ۲۴ ساعت گذشته
دونالد ترامپ گفت آمریکا چند روز در انتظار پاسخ جمهوری اسلامی میماند و اگر این صبر به جلوگیری از جنگ کمک کند، «ارزشمند» است.
ترامپ درباره توافق احتمالی با جمهوری اسلامی و وضعیت تنگه هرمز گفت باید تنگه را باز کنیم و افزود عجلهای ندارد. او گفت در ایران خشم و ناآرامی زیادی وجود دارد، زیرا مردم در شرایط بدی زندگی میکنند.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، گزارش داد جمهوری اسلامی در حال بررسی متن تازهای از آمریکاست که از طریق میانجی پاکستانی ارسال شده و هنوز پاسخی به آن داده نشده است.
الحدث به نقل از منابع خود گزارش داد کار بر روی نهاییسازی متن توافق میان واشینگتن و تهران با جدیت در حال انجام است و دور بعدی مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا پس از حج در اسلامآباد برگزار خواهد شد.
