به گزارش رسانه‌های حقوق بشری، جمهوری اسلامی سحرگاه روز دوشنبه ۱۷فروردین، دو زندانی تبعه عراق به‌نام‌های علی نادر العبیدی، ۲۷ ساله و فاضل شیخ کریم، ۲۹ ساله را به اتهام «جاسوسی» به صورت مخفیانه در زندان مرکزی کرج اعدام کرد.

به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، هر دو زندانی از شهروندان عرب و اهل شهر عماره عراق بودند.

طبق گزارش هه‌نگاو به نقل از منابع آگاه، ماموران اداره اطلاعات سال گذشته این دو شهروند عراقی را در شهر کرج بازداشت کردند و یکی از شعبه‌های دادگاه انقلاب آنها را به اتهام جاسوسی به اعدام محکوم کرد.

طبق گزارش هه‌نگاو، این دو زندانی به مدت ۱۱ ماه در بازداشتگاه اداره اطلاعات و اطلاعات سپاه تحت شکنجه قرار داشتند و مدتی قبل از اجرای حکم به زندان مرکزی کرج منتقل شده بودند.

هنوز اجرای حکم اعدام این دو شهروند عراقی از سوی رسانه‌های داخلی ایران و یا نهادهای رسمی قوه قضاییه و همچنین کشور عراق اعلام نشده است.

با اعدام علی نادر العبیدی و فاضل شیخ کریم، شمار زندانیانی که از زمان آغاز جنگ اخیر با اتهام‌های مرتبط با جاسوسی اعدام شده‌اند، به دست‌کم هشت نفر رسید.