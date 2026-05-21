استیون میلر، مشاور ارشد کاخ سفید، به فاکس نیوز گفت که باقی‌مانده حکومت در ایران باید میان «موافقت با سندی که برای آمریکا رضایت‌بخش باشد» یا «مجازاتی از سوی ارتش آمریکا که نظیر آن در تاریخ معاصر دیده نشده است» دست به انتخاب بزند.

او بامداد پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت در این مصاحبه تلویزیونی کارزار نظامی ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی را «یک شکست نظامی خُردکننده و کامل» توصیف کرد که به گفته او بهای «پیگیری رویای دستیابی به سلاح هسته‌ای» بود.

میلر افزود: «رییس‌جمهور ترامپ اصل منع اشاعه سلاح هسته‌ای را با قدرت عریان آمریکا به اجرا گذاشته است؛ پیامی نه فقط به رژیم ایران، نه فقط به سپاه پاسداران، بلکه به سراسر جهان، به هر کسی که ممکن است به انجام کاری مشابه فکر کند.»

او گفت که آمریکا «رهبری شرور، پلید و فاسد» ایران را کشته، نیروی هوایی و دریایی، برنامه موشکی و پایه‌های صنایع دفاعی آنها را هم نابود کرده و آن را به کشوری ناتوان و تضعیف‌شده تبدیل کرده است که دیگر توان به راه انداختن جنگ جهانی ندارد.»

میلر گفت که حکومت ایران اکنون در ضعیف‌ترین شکل خود در تاریخ قرار دارد.

مشاور ارشد کاخ سفید در پایان این بخش از صحبت‌هایش با خبرنگار شبکه فاکس مدعی شد که «همه برگ‌های برنده و کل فضای تصمیم‌گیری» در اختیار دولت آمریکاست و اگر حکومت ایران هر زمان بخواهد «کاری احمقانه‌» انجام دهد و آمریکا یا جهان را تهدید کند، ارتش آمریکا آماده برخورد با آنهاست.