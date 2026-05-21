فاکس بیزنس گزارش داد آمریکا تلاشها برای هدف قرار دادن استفاده جمهوری اسلامی از ارزهای دیجیتال را تشدید کرده است. به گفته مقامهای آمریکایی، تهران حدود ۷.۷ میلیارد دلار دارایی دیجیتال را تحت کنترل دارد.
به گفته مقامهای آمریکایی، مقابله با شبکههای مالی دیجیتال جمهوری اسلامی اکنون به بخشی از راهبرد فشار اقتصادی واشینگتن علیه تهران تبدیل شده است.
بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی از بیتکوین و سایر رمزارزها برای انتقال پول خارج از سیستم بانکی سنتی استفاده کرده است که این مسیر میتواند به دور زدن تحریمها کمک کند.
استیون میلر، مشاور ارشد کاخ سفید، به فاکس نیوز گفت که باقیمانده حکومت در ایران باید میان «موافقت با سندی که برای آمریکا رضایتبخش باشد» یا «مجازاتی از سوی ارتش آمریکا که نظیر آن در تاریخ معاصر دیده نشده است» دست به انتخاب بزند.
میلر بامداد پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت در این مصاحبه تلویزیونی کارزار نظامی ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی را «یک شکست نظامی خُردکننده و کامل» توصیف کرد که به گفته او بهای «پیگیری رویای دستیابی به سلاح هستهای» بود.
میلر افزود: «رییسجمهور ترامپ اصل منع اشاعه سلاح هستهای را با قدرت عریان آمریکا به اجرا گذاشته است؛ پیامی نه فقط به رژیم ایران، نه فقط به سپاه پاسداران، بلکه به سراسر جهان، به هر کسی که ممکن است به انجام کاری مشابه فکر کند.»
او گفت که آمریکا «رهبری شرور، پلید و فاسد» ایران را کشته، نیروی هوایی و دریایی، برنامه موشکی و پایههای صنایع دفاعی آنها را هم نابود کرده و آن را به کشوری ناتوان و تضعیفشده تبدیل کرده است که دیگر توان به راه انداختن جنگ جهانی ندارد.»
میلر گفت که حکومت ایران اکنون در ضعیفترین شکل خود در تاریخ قرار دارد.
مشاور ارشد کاخ سفید در پایان این بخش از صحبتهایش با خبرنگار شبکه فاکس مدعی شد که «همه برگهای برنده و کل فضای تصمیمگیری» در اختیار دولت آمریکاست و اگر حکومت ایران هر زمان بخواهد «کاری احمقانه» انجام دهد و آمریکا یا جهان را تهدید کند، ارتش آمریکا آماده برخورد با آنهاست.
بهنام بنطالبلو، مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسیها، به فاکس نیوز گفت: «راه واقعی پیروزی بر جمهوری اسلامی، فاصله گرفتن از میز مذاکره و تغییر معادله است؛ یعنی توانمندسازی مردم. حکومت ایران بیش از آنکه از بمبهای اسرائیلی و آمریکایی بترسد، از مردم خود میترسد.»
بنطالبلو افزود: «با جمهوری اسلامی نمیتوان مذاکره کرد. میدانم ترامپ مذاکرهکننده ارشد است، اما شاید این موردی باشد که او بیشتر باید در جایگاه فرمانده کل قوا عمل کند.»
همزمان با انتشار گزارشهایی در رسانههای اسرائیلی مبنی بر اختلاف نظر میان اعضای ارشد دولت آمریکا در قبال جمهوری اسلامی، پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، بخشی از سخنرانی جیدی ونس، معاون رییسجمهوری، مبنی بر رد هر توافقی که به حکومت ایران امکان دستیابی به سلاح هستهای بدهد، را بازنشر داد و نوشت: «آماده و مهیای اقدامیم.»
ونس در این ویدیو میگوید: «قرار نیست توافقی داشته باشیم که به ایرانیها اجازه داشتن سلاح هستهای بدهد؛ بنابراین همانطور که رییسجمهوری همین حالا به من گفت، ما آماده و مهیای اقدامیم. نمیخواهیم وارد آن مسیر شویم، اما رییسجمهوری آماده و قادر است اگر مجبور شویم، آن مسیر [ادامه کارزار نظامی] را طی کند.»
حساب رسمی کاخ سفید در ایکس، در اشارهای مستقیم به کشته شدن علی خامنهای، نوشت: «عدالت اجرا خواهد شد.» کاخ سفید پوستری منتشر کرد که در آن تصویر خامنهای با مهر «کشتهشده» در میان «دشمنان آمریکا» دیده میشود.
در این پوستر، خامنهای در کنار نیکلاس مادورو، رییسجمهوری سابق ونزوئلا، ابوبلال المینوکی، از فرماندهان ارشد داعش، و رائول کاسترو، رهبر پیشین کوبا، دیده میشود و بالای آن آمده است: «دشمنان آمریکا که به دست دونالد جی. ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، خنثی شدند».